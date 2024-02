Τα Novacinema τον Μάρτιο φέρνουν μεγάλες πρεμιέρες και γιορτάζουν σε αφιέρωμα – ύμνο όλες τις ανεξάρτητες Γυναίκες!

Ο Μάρτιος έρχεται με άκρως καθηλωτική διάθεση να cineπάρει τους σινεφίλ στα Novacinema τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό, καθώς και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας! Με μεγάλες πρεμιέρες «No Hard Feelings», «Gran Turismo», με τη νέα σειρά «Of Money and Blood», καθώς και με ένα απολαυστικό αφιέρωμα – ύμνο για την International Women’s Day κάθε Πέμπτη στις 22:00 με δύο ταινίες back 2 back, αλλά και άλλα πολλά που θα καθηλώσουν τους σινεφίλ σένα άκρως πλούσιο, ελκυστικό περιεχόμενο για όλο τον Μάρτιο!

Η ζώνη Sunday Premiere θα καθηλώσει τις Κυριακές τους σινεφίλ με μεγάλες ταινίες στις 22:00 στο Novacinema1 όπως:

Την ρομαντική κομεντί «No Hard Feelings​» (3/3) με τους JenniferLawrence (υποψήφια φέτος για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού), Matthew Broderick, Andrew Barth Feldman

Την περιπέτεια δράσης «Gran Turismo» (10/3) με τους David Harbour, Orlando Bloom, Djimon Hounsou από τον υποψήφιο για Oscar σκηνοθέτη Neill Blomkamp

Την κωμωδία «Alibi2.com​» (17/3) με τους Philippe Lacheau, Gad Elmaleh, AlexandraLamy, Nathalie Baye

Τη δραματική κομεντί «Are you there God? It’s me Margaret» (24/3) με τους Rachel McAdams, Kathy Bates, Abby Ryder Fortson και

Το αστυνομικό θρίλερ «Novembre​» (31/3) με τους Jean Dujardin, Jeremie Renier, Anais Demoustier

Παράλληλα, οι σινεφίλ θα απολαύσουν κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema1 μέσα από την αγαπημένη ζώνη «Prime Thursdays» ταινίες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στη μεγάλη οθόνη, όπως «360» (7/3), «Mummy: Tomb of the Dragon Emperor» (14/3), «The Next Three Days​» (21/3), «Minamata» (28/3).​ Την ίδια στιγμή και οι υπόλοιπες ανανεωμένες ζώνες «World Cinema» (κάθε Τετάρτη στις 22:00 στο Novacinema1), «Bloody Cinema» (κάθε Παρασκευή στις 23:00), «Family Cinema» (κάθε Σάββατο στις 22:10) και «Classic Cinema» (κάθε Κυριακή στις 17:00) θα προβάλλουν ταινίες που καθηλώνουν.

Για τους λάτρεις των σειρών, έρχονται στο Novacinema4, δύο νέες συναρπαστικές σειρές! Από το Σάββατο 16 Μαρτίου και κάθε Σάββατο στις 22:00 θα μεταδίδεται η κωμική σειρά «Ted» με τους Seth MacFarlane, Max Burkholder, Alanna Ubach, Scott Grimes​, ενώ από τη Δευτέρα 18 Μαρτίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00 θα προβάλλεται η αστυνομική σειρά βασισμένη σε αληθινή ιστόρια «Of Money and Blood»​ με τους Vincent Lindon, Niels Schneider, Ramzy Bédia, David Ayala. Παράλληλα, συνεχίζονται στο Novacinema4 οι σειρές «Belgravia: The Next Chapter», «La Brea season 3», «Gray», «NCIS season 21», «The Winter King».

Τον Μάρτιο τα Novacinema γιορτάζουν την International Women’s Day (8/3) προβάλλοντας κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 δύο ταινίες back 2 backπου αναδεικνύουν την δυνατή αλλά ταυτόχρονα και ευαίσθητη πλευρά της Γυναίκας.Στο πλαίσιο του αφιερώματος – ύμνου στη Γυναίκα, οι συνδρομητές θα απολαύσουν τις ταινίες «Full Time​», «Call Jane​», «Emily», ​«Proxima​», «She Said​», «Woman King​», «Mrs Harris Go to Paris​» και «Hive​».

Το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας και διασκέδασης, το Novalifε και τον Μάρτιο θα καθηλώσει! Κάθε Τρίτη στις 21:00 στο πλαίσιο της ζώνης «Ιστορίες Γυναικών» θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ «Venus & Serena, The Game Changers» (5/3), «Alexia: Labor Omnia Vincit Part.1&2» (12/3), «Alexia: Labor Omnia Vincit Part.3» (19/3) και «Girl’s Can’t Surf» (26/3) ενώ κάθε βράδυ στις 21:00 μια ταινία κρατάει συντροφιά σε όλη την οικογένεια, για κάθε ηλικία και για όλα τα γούστα, για να ακολουθήσει αμέσως μετά καθημερινά το «The Tonight Show Jimmy Fallon». Το Σάββατο 9/3 (21:30) θα μεταδοθεί το μεγάλο φινάλε από το «America’s got Talent: Fantasy Team!», ενώ συνεχίζουν να μεταδίδονται οι σειρές «Succession season 4» και «Lara’s choice».

Συναρπαστικό το μενού όμως και για τα Boxsets της ΕΟΝ Οn Demand!​ Οι συνδρομητές θα μπορούν να απολαύσουν τους πρώτους κύκλους των σειρών «Pistol», «La Porta Rossa» και «Zero Zero Zero».

Απόλαυσε το πλούσιο πρόγραμμα του Μαρτίου στα Novacinema και στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.