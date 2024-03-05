ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 09:02
ΕΛΛΑΔΑ

05.03.2024 12:12

Βίντεο-σοκ από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Κουκουλοφόροι διέκοψαν τη φοιτητική συνέλευση, που ψήφιζε ενάντια στα ιδιωτικά ΑΕΙ

Ένα σοκαριστικό βίντεο με κουκουλοφόρους να επιχειρούν έφοδο σε γενική συνέλευση των φοιτητών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ψήφιζε κατά του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τα μη κρατικά ΑΕΙ, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Την έφοδο απέτρεψαν τελικά φοιτήτριες που άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα και να ζητούν την απομάκρυνση των ατόμων αυτών, που φαίνονταν περισσότερο για μπράβοι, παρά για φοιτητές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που αναρτήθηκε στο X (twitter), το περιστατικό έγινε στη συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας και πίσω από την επιχείρηση των κουκουλοφόρων ήταν η γαλάζια παράταξη ΔΑΠ, η οποία δεν συμφωνούσε με την απόφαση των φοιτητών!     

