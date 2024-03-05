Ένα σοκαριστικό βίντεο με κουκουλοφόρους να επιχειρούν έφοδο σε γενική συνέλευση των φοιτητών του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που ψήφιζε κατά του κυβερνητικού νομοσχεδίου για τα μη κρατικά ΑΕΙ, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Την έφοδο απέτρεψαν τελικά φοιτήτριες που άρχισαν να διαμαρτύρονται έντονα και να ζητούν την απομάκρυνση των ατόμων αυτών, που φαίνονταν περισσότερο για μπράβοι, παρά για φοιτητές.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που αναρτήθηκε στο X (twitter), το περιστατικό έγινε στη συνέλευση της Σχολής Επιστημών Υγείας και πίσω από την επιχείρηση των κουκουλοφόρων ήταν η γαλάζια παράταξη ΔΑΠ, η οποία δεν συμφωνούσε με την απόφαση των φοιτητών!

Τι είναι αυτοί οι κουκουλοφόροι ρε @dap_ndfk …;;;

Στη συνέλευση της ΣΕΥ Ιωαννίνων, επειδή η ΔΑΠ δε συμφωνούσε με την απόφαση των φοιτητών έφερε κουκουλοφόρους μπράβους!

Μπράβο στις φοιτήτριες που δεν κολωσαν!

Τα είπαμε , η πλειοψηφία μίλησε!#ΟΧΙ_ΣΤΑ_ΙΔΙΩΤΙΚΑ_ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ pic.twitter.com/LTfoXtDWhG March 4, 2024

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για ομόφυλα ζευγάρια: «Δεν σας εύχομαι γάμους τέτοιου είδους» (video)

Διόνυσος: Διάρρηξη από… επαγγελματίες σε πολυτελή μονοκατοικία – Άρπαξαν λίρες, ρολόγια και κοσμήματα – Πώς εξουδετέρωσαν τον συναγερμό (video)

Πενθήμερη αποβολή για «νταήδες» μαθητές: Τι ποινές θα ισχύουν για περιστατικά σχολικού bullying