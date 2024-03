Καρέ-καρέ η στιγμή της επίθεσης κοντά στο κονβόι του Ζελένσκι, ανέλαβε την ευθύνη η Μόσχα – Το παρασκήνιο της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Οδησσό

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα την Οδησσό, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μετά τη συνάντησή τους πραγματοποίησαν κοινές δηλώσεις, στον απόηχο της πυραυλικής επίθεσης κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου και 150-200 μέτρα μακριά από την ελληνική αποστολή.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη ρωσική επίθεση στις εγκαταστάσεις του λιμένος της Οδησσού σήμερα, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του πολεμικού ναυτικού της Ουκρανίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Ukrainska Pravda. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκονταν στην Οδησσό και άκουσαν μια έκρηξη σε κοντινή απόσταση.

Μάλιστα, όταν έγινε η έκρηξη η ελληνική αποστολή υπό τον πρωθυπουργό κατευθυνόταν στο λιμάνι της Οδησσού, όπου έγινε η επίσημη υποδοχή. Σημειώνεται ότι η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Οδησσό δεν είχε ανακοινωθεί για λόγους ασφαλείας.

Ακολουθεί βίντεο ντοκουμέντo από τη στιγμή της έκρηξης.

Russians send ballistic missiles to the center of Odesa while the Greek Prime Minister and Zelensky are in town.



Here, explosions interrupt a church service and daily life. pic.twitter.com/HTxklocPos — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 6, 2024

Η Μόσχα ανέλαβε την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση, υποστηρίζοντας ότι έπληξε μια βάση μη επανδρωμένων, τηλεχειριζόμενων πλωτών μέσων. «Αποστολή επετεύχθη. Ο στόχος χτυπήθηκε» ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτόν τον ισχυρισμό.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο, χτυπήθηκε «ένα υπόστεγο στην εμπορική ζώνη του λιμανιού της Οδησσού, στο οποίο ετοιμάζονταν για μάχη μη επανδρωμένα πλωτά οχήματα από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις».

Σύμφωνα με έναν Ουκρανό ανώτατο αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, η Ρωσία έχει εξαπολύσει περισσότερες από 880 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και περισσότερους από 170 πυραύλους στις υποδομές του λιμανιού της Οδησσού από πέρσι τον Ιούλιο. Η Μόσχα έχει εντείνει τις επιθέσεις της στο λιμάνι από τα μέσα Ιουλίου, όταν αποχώρησε από τη συμφωνία με βάση την οποία επέτρεπε την ασφαλή διέλευση των πλοίων που μετέφεραν ουκρανικά σιτηρά μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός αρχικά επισκέφθηκε το λιμάνι της πόλης, όπου τον υποδέχτηκε ο Ουκρανός Πρόεδρος, και ενημερώθηκε για την λειτουργία του διαδρόμου εξαγωγής σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας και του Δούναβη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια μετέβη στο κτίριο διοίκησης του λιμένα Οδησσού, όπου είχε τετ α τετ συνάντηση με τον Volodymyr Zelenskyy. Ακολούθησε συνάντηση με τη συμμετοχή των αντιπροσωπειών των δύο χωρών. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη συνεχιζόμενη στήριξη της χώρας μας προς την Ουκρανία, καθώς και τη σταθερή στήριξη στην ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική της.

Όπως αναφέρουν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε τη βούληση της Ελλάδας να συνδράμει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με έμφαση στην Οδησσό, πόλη που έχει ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική σημασία για τη χώρα μας.

Εξετάστηκαν επίσης άλλοι τομείς συνεργασίας, όπως στον τομέα της ενέργειας, όπου η Ελλάδα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην λειτουργία του νότιου διαδρόμου εφοδιασμού της Ευρώπης και αναπτύσσει τον κάθετο συνδετήριο διάδρομο για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης.

Οι δύο ηγέτες μετέβησαν αμέσως μετά στο οικιστικό συγκρότημα που επλήγη πριν λίγες μέρες με συνέπεια τον θάνατο 12 αμάχων, περιλαμβανομένων πέντε παιδιών, όπου κατέθεσαν ανθοδέσμες στο μνημείο προς τιμήν των θυμάτων.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια το μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, το οποίο στεγάζεται στην παλαιά κατοικία του εθνικού ευεργέτη Γρηγορίου Μαρασλή, και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο που έχει εγερθεί στην αυλή του μουσείου προς τιμήν των τριών ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας, Νικόλαο Σκουφά, Αθανάσιο Τσακάλωφ και Εμμανουήλ Ξάνθο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μάλιστα την ευκαιρία να συνομιλήσει με Έλληνες της Διασποράς και ομογενείς που συγκεντρώθηκαν ώστε να τον υποδεχτούν στον χώρο του μουσείου.

«Ήθελα να έρθω ειδικά στην Οδησσό -καταφέραμε και βρήκαμε τον τρόπο να συντονίσουμε τα προγράμματά μας με τον Πρόεδρο Ζelenskyy- για να γνωρίζετε ότι είμαστε κοντά σας, στηρίζουμε την Ουκρανία, αλλά στηρίζουμε και εσάς στον αγώνα τον οποίον κάνετε να κρατήσετε ζωντανές τις ελληνικές σας ρίζες.

Είμαι πολύ συγκινημένος για τη δυνατότητα που μου δίνετε να σας συναντήσω και νομίζω ότι όλοι είμαστε συγκλονισμένοι από την τραγωδία ειδικά του Ελληνισμού της Μαριούπολης. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να αφήσουμε πίσω αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές και να κοιτάξουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

Αλλά πραγματικά σας ευχαριστώ που κάνατε τον κόπο να έρθετε σήμερα εδώ και πραγματικά σας εύχομαι το καλύτερο», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Όλη η Ευρώπη στηρίζει τον αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία και ανεξαρτησία. Και φυσικά η Ελλάδα δεν μπορεί να λείπει από αυτήν την προσπάθεια», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το παρασκήνιο της επίσκεψης

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε εκφράσει την επιθυμία εδώ και καιρό να επισκεφτεί την Οδησσό, προκειμένου να απευθύνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία, καθώς και μήνυμα προς το ελληνικό στοιχείο της Ουκρανίας, δεδομένου ότι πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα κέντρα της ελληνικής παιδείας της Διασποράς και έδρα της Φιλικής Εταιρείας, σύμβολο των ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών.

Η επίσκεψη οργανώθηκε υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας για λόγους ασφαλείας. Είχε συμφωνηθεί στην τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας στο τέλος Ιανουαρίου. Στη συνέχεια αναζητήθηκε η κατάλληλη ημερομηνία μέσω διπλωματικών διαύλων.



Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την πρόθεση της Ελλάδας να συμβάλει στην ανασυγκρότηση της Οδησσού, το ιστορικό κέντρο της οποίας ανακηρύχθηκε τον Ιανουάριο του 2023 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO, ενώ συναντήθηκε με εκπροσώπους της ελληνικής διασποράς και ομογένειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε στήριξη προς την Ουκρανία, τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ, που θα συνεχιστεί στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ελλάδας και χωρίς να αποδυναμωθούν οι αμυντικές ικανότητες της χώρας μας.

Όσον αφορά στη στήριξη της Ελλάδας προς την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική προοπτική της Ουκρανίας, υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, κατόπιν της πρόσκλησης που του είχε απευθύνει ο Πρωθυπουργός.

Στην Αθήνα ο Volodymyr Zelenskyy είχε συναντήσει για πρώτη φορά στο άτυπο δείπνο που οργάνωσε ο Πρωθυπουργός με τους ηγέτες της περιοχής, παρουσία της ηγεσίας των ευρωπαϊκών θεσμών. Το δείπνο και η Διακήρυξη των Αθηνών που είχε υιοθετηθεί εξέπεμψε ισχυρό μήνυμα στήριξης της Ουκρανίας και της ευρω-ατλαντικής προοπτικής ολόκληρης της περιοχής και ακόμα ισχυρότερο μήνυμα ότι ο δρόμος αυτός για ολόκληρη την περιοχή περνά μέσα από την Αθήνα.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια των αποφάσεων του ΝΑΤΟ -στη Σύνοδο Κορυφής της Μαδρίτης και του Βίλνιους τον περασμένο Αύγουστο η Ελλάδα προσχώρησε στην Διακήρυξη των ηγετών των G7 για τη στήριξη της Ουκρανίας- στην οποία επαναλαμβάνονται οι αποφάσεις της Συμμαχίας και επαναβεβαιώνεται η συνέχιση της στήριξης της Ουκρανίας, τόσο διμερώς όσο και μέσω της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Οι κοινές δηλώσεις

Κοινές δηλώσεις στο λιμάνι της Οδησσού πραγματοποίησαν ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί της Τετάρτης στην χώρα, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στην επίθεση η οποία σημειώθηκε στην αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου, λέγοντας πως «όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες και λίγο μετά όταν πηγαίναμε στα αυτοκίνητά μας ακούσαμε μια μεγάλη έκρηξη. Για μας είναι η καλύτερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα. Ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο».

«Ευχαριστώ τον Έλληνα πρωθυπουργό που βρήκε το θάρρος να έρθει εδώ και ευχαριστώ για την στήριξη», ήταν τα λόγια του Προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Οδησσό λίγη ώρα μετά την επίθεση με drone εναντίον της αυτοκινητοπομπής που τους μετέφερε.

«Ευχαριστώ για υποδοχή εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τον βομβαρδισμό κατά αστικών συγκροτημάτων. Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας για τις ενέργειες της Ρωσίας που οδηγεί στο θάνατο αμάχους μικρά παιδιά ακόμα και βρέφη», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τόνισε ότι του εντυπώθηκε από τη μια η εικόνα της καταστροφής αλλά και η εικόνα της ανθεκτικότητας και της γενναιότητας. «Είμαι διπλά συγκινημένος που βρίσκομαι στην πόλη μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Η φιλική εταιρεία άναψε τις φλόγες της εθνικής ανεξαρτησίας με το σύνθημα ελευθερία ή θάνατος», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η Οδησσός είναι ζωτικός κόμβος του ελληνισμού. «Είχα τη χαρά να συναντήσω την ομογένεια που δίνει αγώνα κατά της ρωσικής εισβολής.

Ο πρωθυπουργός μίλησε για τους διπλούς δεσμούς που ενώνουν τα δυο κράτη και την ιστορική μας διαδρομή. Τόνισε ακόμα ότι ο σεβασμός όλου του ελεύθερου κόσμου είναι προς τον Ουκρανικό λαό και έχουν την αμέριστη συμπαράσταση στη δίκαια προσπάθεια να υπερασπιστούν το έδαφος τους και τα δίκαιά τους.

«Τον 21ο αιώνα κανείς πόλεμος δεν μπορεί να ματώνει την καρδιά της Ευρώπης. Η χώρα μου απορρίπτει τον οποίο ανιστόρητο αναθεωρητισμό! Μαύρες κηλίδες στο χάρτη της ιστορίας ο αυταρχισμός», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη βοήθεια προς την Ουκρανία λέγοντας ότι είναι μια βοήθεια για την οποία προβλέπονται 100 δις ευρώ από την ΕΕ + 50 δισ. ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια. «Πριν ένα μήνα οργανώσαμε με ευρωπαϊκή τράπεζα ειδικό συνέδριο ανασυγκρότησης Ουκρανίας», τόνισε και είπε ότι «Τα λιμάνια μας αποτελούν το βασικό μας όπλο. Αλεξανδρούπολη – Οδησσός είναι μια περιοχή πρώτης προτεραιότητας. Στηρίζουμε ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική προοπτική σας». «Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να στηρίζει Ουκρανία και ο ελληνισμός θα είναι πάντα εδώ όπως το θέλει η κοινή μας ιστορία», είπε επίσης ο Έλληνας πρωθυπουργός.

«Δεν μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να χτυπήσουν όλα τα drone»

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι οι Ρώσοι χτυπούν καθημερινά αμάχους. «Δεν προλαβαίνουμε και δεν μπορούν οι ένοπλες δυνάμεις να χτυπήσουν όλα τα drone», είπε ακόμα.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ευχαρίστησε τη διεθνή κοινότητα και σημείωσε ότι ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τις πολεμικές ανάγκες της Ουκρανίας. «Ενημέρωσα πως μπορούμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια στη Μαύρη Θάλασσα αλλά και πως να προστατέψουμε τις ουκρανικές πόλεις», είπε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης ότι «πρέπει να προστατέψουμε υποδομές, μουσεία, νοσοκομεία, σχολεία έχουμε δουλειά πρέπει αυτή τη δουλειά να κάνουμε από κοινού Ελλάδα και Ουκρανία πρέπει να αυξήσουμε την οικονομική μας δύναμη να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας».

Ευχαρίστησε επίσης τον πρωθυπουργό για την στήριξή του και την συμμετοχή του στη σύνοδο κορυφής για την Ειρήνη. Ζήτησε επίσης να μειωθεί η οικονομική δύναμη της Ρωσίας. «Ο Πούτιν πρέπει να χάσει ευκαιρία να χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Πρέπει να ενισχύσουμε το ποινικό διεθνές δικαστήριο και να μην πολεμάμε με παραπληροφόρηση», τόνισε και κλείνοντας επανέλαβε τις ευχαριστίες του για την στήριξη της Ελλάδας.

Αναλυτικά οι δηλώσεις:

Κυριάκος Μητσοτάκης:Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, φίλε Volodymyr, ευχαριστώ και εκ μέρους της αντιπροσωπείας μας γι΄ αυτήν την πολύ ζεστή υποδοχή.

Θα ξεκινήσω εκφράζοντας τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τον αποτρόπαιο βομβαρδισμό της 2ας Μαρτίου κατά αστικών συγκροτημάτων εδώ στην Οδησσό.

Τον αποτροπιασμό μας για τις ενέργειες της Ρωσίας κατά της χώρας σας τον έχουμε εκφράσει πολλές φορές, αλλά δεν θα σταματήσει ποτέ να μας προκαλεί οδύνη τέτοιος βαθμός βιαιότητας και βαρβαρότητας, που οδηγεί στον θάνατο αμάχους, μικρά παιδιά, ακόμα και βρέφη.

Περιηγηθήκαμε σήμερα εδώ στην Οδησσό, επισκεφθήκαμε τον τόπο της ρωσικής επίθεσης και μου εντυπώθηκε ξεκάθαρα από τη μία η εικόνα της καταστροφής που έχετε υποστεί αλλά από την άλλη και η εικόνα της ανθεκτικότητας και της γενναιότητας του ουκρανικού λαού.

Και είμαι διπλά συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την πόλη-μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού. Εδώ όπου η Φιλική Εταιρεία άναψε την φλόγα της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας, με το σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος», αλλά και στον τόπο-σύμβολο όπου αντιστέκεται ο ουκρανικός λαός παλεύοντας για τη δική του ελευθερία.

Μαζί με την Μαριούπολη, άλλωστε, η Οδησσός υπήρξε επί πολλούς αιώνες ζωτικός κόμβος του Ελληνισμού στις ακτές του Εύξεινου Πόντου. Και είχα την ιδιαίτερη χαρά πριν από λίγο να συναντήσω εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, που αποτελούν τη ζωντανή συνέχεια της μακραίωνης αυτής σύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών μας. Και καθώς στις μέρες μας η πόλη αποτυπώνει τον αγώνα κατά της ρωσικής εισβολής και κατοχής, κάνει διπλούς τους δεσμούς που ενώνουν τα κράτη, τις κοινωνίες, αλλά και την κοινή ιστορική μας διαδρομή.

Η παρουσία μου εδώ αντανακλά, πιστεύω, τον σεβασμό όλου του ελεύθερου κόσμου προς τον ηρωικό λαό σας. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει τη δέσμευση της πατρίδας μου, της Ελλάδας, να παραμείνει στο πλευρό σας. Συμπαραστάτης στη δίκαιη προσπάθεια να υπερασπιστείτε το έδαφός σας, την εθνική σας κυριαρχία, αλλά και την αξιοπρέπεια των δεκάδων εκατομμυρίων πολιτών της Ουκρανίας.

Είναι μία στάση αρχής, την οποία τηρήσαμε με συνέπεια από την πρώτη στιγμή, τόσο διμερώς, όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί τον 21ο αιώνα κανείς πόλεμος δεν μπορεί να ματώνει την καρδιά της Ευρώπης. Ούτε να παραβιάζει με βία το Διεθνές Δίκαιο και κυρίως τα καθορισμένα σύνορα και την εδαφική ακεραιότητα μίας ανεξάρτητης χώρας.

Γνωρίζετε καλά, αγαπητέ Volodymyr, ότι η χώρα μου υπερασπίζεται διαχρονικά την ειρήνη, απορρίπτοντας τον όποιο ανιστόρητο αναθεωρητισμό. Πολύ περισσότερο καθώς και η ίδια έχει στο παρελθόν βρεθεί αντιμέτωπη με επιθετικότητα. Και σε καιρούς που ο αυταρχισμός και ο δεσποτισμός αποτελούν μαύρες κηλίδες στο χάρτη και στον πολιτισμό μας.

Δεν χρειάζεται, λοιπόν, καμία άλλη ερμηνεία η συμμετοχή της Ελλάδας στην αμυντική συνδρομή της Ευρώπης στην Ουκρανία. Όπως και στην πολύπλευρη προσπάθεια που κάνει η χώρα σας για να αντέξει και να ανασυγκροτηθεί εν μέσω μαχών, εν μέσω βομβαρδισμών που κρατούν ήδη δύο χρόνια.

Είναι μια βοήθεια για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαθέσει κοντά στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα υπήρξε πρωταγωνίστρια στην πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου -πάρθηκε με κάποιες δυσκολίες και καθυστερήσεις- για την εκταμίευση ενός πρόσθετου ποσού, ύψους 50 δισ. ευρώ, για την οικονομική στήριξη της Ουκρανίας για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Γιατί σωστά είπε ο κ. Πρόεδρος ότι η Ουκρανία χρειάζεται προβλεψιμότητα, όχι απλά βραχυπρόθεσμη, αλλά και μεσοπρόθεσμη. Και πριν από ένα μήνα μάλιστα οργανώσαμε στην Αθήνα, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το ειδικό Συνέδριο για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, με συμμετοχή δεκάδων επιχειρήσεων.

Ενώ τα λιμάνια μας, και κυρίως αυτό της Αλεξανδρούπολης έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν βασικό κόμβο για τις διεθνείς μεταφορές, από αλλά και προς τη δοκιμαζόμενη χώρα σας. Και φυσικά η Οδησσός αποτελεί μία περιοχή πρώτης προτεραιότητας και στην οποία θέλουμε να επικεντρώσουμε τα ελληνικά προγράμματα ανασυγκρότησης.

Κύριε Πρόεδρε, στηρίζουμε την ευρωπαϊκή και την ευρωατλαντική προοπτική σας, πιστεύοντας ότι οι προϋποθέσεις τους θα αποτελέσουν τελικά ένα κέρδος για όλους τους Ουκρανούς. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και η εμπειρία όλων των κρατών-μελών της Ευρώπης. Γι’ αυτό και οι δικές σας ταχύτητες προς τις ευρωπαϊκές δομές θα πρέπει τώρα να αυξηθούν.

Και γνωρίζετε τέλος, κ. Πρόεδρε, πως έχουμε ταχθεί υπέρ της «Φόρμουλας για την Ειρήνη», αυτού του ειρηνευτικού σχεδίου των δέκα σημείων το οποίο έχετε εκπονήσει και θα είμαστε και εμείς παρόντες στην επικείμενη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη, όχι μόνο γιατί δεν πρέπει να σβήσει η ελπίδα της ειρήνης στην Ουκρανία, αλλά γιατί η Ελλάδα και ο κόσμος την έχουμε ανάγκη.

Φίλε Volodymyr, ευχαριστώ και πάλι για τη φιλοξενία. Η Ελλάδα θα εξακολουθεί να στηρίζει την Ουκρανία σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα για την προάσπιση της εθνικής της ακεραιότητας. Και το ότι είμαι προσωπικά εδώ στην Οδησσό τώρα, σημαίνει ότι ο Ελληνισμός θα είναι πάντα εδώ, όπως εξάλλου το θέλει η κοινή μας ιστορία.

Ερώτηση: Βρισκόμαστε πλέον δύο χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή και αυτό που διαπιστώνεται είναι ένα είδος κόπωσης του ουκρανικού λαού αλλά και κόπωσης, αν μου επιτρέπετε, της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης. Ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται, έχουμε και πολιτικές ηγεσίες οι οποίες ζυγίζουν το πολιτικό κόστος της στήριξης της Ουκρανίας υπό τον φόβο της ανόδου ακραίων δυνάμεων.

Ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο σας προβληματίζει αυτή η ατμόσφαιρα και αν είχατε την ευκαιρία να απευθυνθείτε στους σκεπτικιστές τι ακριβώς θα λέγατε.

Και, κ. Μητσοτάκη, γιατί επισκέπτεστε σήμερα την Οδησσό και όχι το Κίεβο; Σας ευχαριστώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέπτομαι την Οδησσό και όχι το Κίεβο, σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο Zelenskyy, όχι μόνο για να βρεθώ και να ζήσω ο ίδιος την εμπειρία τού να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή αυτού του πολέμου, αλλά και γιατί, όπως είπα, η Οδησσός είναι ταυτισμένη στη συνείδηση της πατρίδας μας με τον αγώνα για ανεξαρτησία, με την Ελληνική Επανάσταση, καθώς εδώ συγκροτήθηκε η Φιλική Εταιρεία και δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις που οδήγησαν τελικά στην ανεξαρτησία της πατρίδας μου.

Βρίσκομαι όμως εδώ για ένα λόγο ακόμα: για να καταδείξω και την οικονομικά πολύ μεγάλη σημασία της Οδησσού ως το βασικό λιμάνι των ουκρανικών εξαγωγών προς την Ευρώπη και προς τον κόσμο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διατηρηθεί ανοιχτός αυτός ο δίαυλος της ναυσιπλοΐας για να μπορεί η Ουκρανία να εξάγει τα προϊόντα της, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και πρόσθετα έσοδα και με αυτό τον τρόπο να στηρίζεται και η οικονομία της, η οποία προφανώς δοκιμάζεται από αυτόν τον διετή πόλεμο.

Τέλος, στο πρώτο σας ερώτημα θα σας απαντούσα ότι ο πόλεμος αυτός μας αφορά όλους, αφορά όλους τους Ευρωπαίους. Πριν από δύο χρόνια έγινε το αδιανόητο: ξεκίνησε ένας πόλεμος ουσιαστικά στην καρδιά της Ευρώπης. Από μία επιθετική δύναμη η οποία αμφισβήτησε το Διεθνές Δίκαιο και παραβίασε με την χρήση των όπλων τα αναγνωρισμένα σύνορα μιας άλλης χώρας.

Δεν μπορούμε, λοιπόν, ούτε να στεκόμαστε σιωπηλοί ούτε να παραμένουμε ουδέτεροι σε αυτόν τον αγώνα που δίνει η Ουκρανία για την υπεράσπιση του πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών.

Και γι’ αυτό και η Ευρώπη συνολικά, παρέμεινε και παραμένει -και θέλω να διαβεβαιώσω τον Πρόεδρο Zelenskyy σε αυτό- ενωμένη στον αγώνα που δίνει για να στηρίζει την Ουκρανία στο νόμιμο δικαίωμα της άμυνας απέναντι στη ρωσική εισβολή. Και γι’ αυτό και κάθε χώρα κάνει το καλύτερο που μπορεί -συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα σε αυτό-, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της Ουκρανίας και τις δικές μας δυνατότητες, έτσι ώστε με σταθερό τρόπο να μπορούμε να ενισχύουμε την Ουκρανία με εκείνο το αμυντικό υλικό το οποίο έχει τόσο πολύ ανάγκη.

Ερώτηση: (στα ουκρανικά)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ήμασταν στο λιμάνι της Οδησσού και ο Πρόεδρος Zelenskyy και το επιτελείο του μας έκαναν μία ξενάγηση, εξηγώντας μας από τη μία τη σημασία του λιμανιού για τις εξαγωγές της Ουκρανίας και από την άλλη δείχνοντάς μας τις σημαντικές ζημιές τις οποίες έχει υποστεί αυτή η κρίσιμη υποδομή, όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες. Kαι λίγο μετά, καθώς μπαίναμε στα αυτοκίνητά μας, ακούσαμε και μία μεγάλη έκρηξη.

Νομίζω ότι αυτό για εμάς είναι η καλύτερη, ζωντανότερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος. Κάθε μέρα γίνεται πόλεμος, ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο, τους στρατιώτες, επηρεάζει αθώους συμπολίτες μας. Επηρεάζει, οπως βλέπετε εδώ. Καταστρέφονται πολιτιστικά μνημεία τεράστιας αξίας.

Και νομίζω ότι αυτός είναι και ένας λόγος παραπάνω που όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να έρθουν στην Ουκρανία. Διότι είναι άλλο να βλέπει κανείς, να ακούει την περιγραφή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από τον Πρόεδρο Zelenskyy με τον οποίο επικοινωνούμε τακτικά και είναι τελείως διαφορετικό να βιώνει κανείς την εμπειρία του πολέμου από πρώτο χέρι.

Συνάντηση 45 λεπτών

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο λιμάνι της πόλης με το τετ α τετ τους να κρατά 15 λεπτά περισσότερο του προγραμματισμένου, δηλαδή 45 λεπτά. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της συνάντησης ακούστηκαν οι σειρήνες και υπήρξε ενημέρωση για επίθεση με drone και ενεργοποίηση αεράμυνας της περιοχής.

❗️Некоторые СМИ сообщают, что во время ракетной атаки в Одессе мог быть Владимир Зеленский.

Он планировал в городе встречу с премьер-министром Греции. По некоторым данным, россияне ударили по Одессе баллистической ракетой.#Odesa #RussiaUkraineWar https://t.co/W8RDV3fh8S pic.twitter.com/vbOakan0NK — Протесты в мире (@worldprotest_tg) March 6, 2024

Κατά τη συνάντησή τους ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Ουκρανία λίγο πριν μεταβεί στο Βουκουρέστι για την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα και στόχος είναι να καταδειχθεί η στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία.

‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️💥



Church Service Odesa ,#Ukraine



Ballistic Missile arrival 11am



Zelensky in Odesa with the Greek PM



BREAKING NEWS 🇬🇷🇺🇦 pic.twitter.com/v2obHpVUak — ASSASSINATION OF ZELENSKY FAILS🇺🇦 🚀 Day 742 (@UkraineDiary) March 6, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, κατόπιν της πρόσκλησης που του είχε απευθύνει ο Πρωθυπουργός. Το ταξίδι – αστραπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουκρανία έγινε λίγες ημέρες μετά την συμπλήρωση των 2 ετών από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ukrainian media report an explosion in Odesa



According to Greek media reports, Zelenskyy and Greek Prime Minister Mitsotakis were scheduled to meet in #Odesa today. pic.twitter.com/zmp5WN0yYL — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2024

Σύμφωνα με την απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Ουκρανία η ελληνική αποστολή μαζί με την ουκρανική μετακινούνταν στην πόλη πέρασαν μπροστά από το κτίριο που έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης με drones το περασμένο Σάββατο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδάκι τριών ετών. Ο πρωθυπουργός και ο κ. Ζελένσκι κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους και στάθηκαν για λίγο μπροστά από το κτίριο.

Η πόλη δέχθηκε και σήμερα επίθεση με drone, κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε απόσταση 150-200 μέτρα μακριά από την ελληνική αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής, κυβερνητικής και δημοσιογραφικής είναι καλά στην υγεία τους και δεν τίθεται θέμα για την ασφάλειά τους.

Πάντως, δεν υπάρχουν αναφορές σε μεγάλα διεθνή μέσα για την επίθεση αλλά, στα λεπτά που ακολούθησαν, εικόνες και βίντεο από την Οδησσό αναρτήθηκαν σε πολλούς λογαριασμούς στο διαδίκτυο. Η γνησιότητα του υλικού δεν έχει διασταυρωθεί προς το παρόν από ανεξάρτητη πηγή.

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.



🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.



Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc — Maimunka News (@MaimunkaNews) March 6, 2024

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει κανένα θέμα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της αποστολής του, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα και μέλος της ελληνικής αποστολής που μίλησε στο topontiki.gr επιβεβαίωσε ότι είναι όλοι καλά.

Αμέσως μόλις έγινε το χτύπημα, το ελληνικό κομβόι άλλαξε κατεύθυνση ακολουθώντας τις οδηγίες των ουκρανικών υπηρεσιών.

Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε σε απόσταση 150-200 μέτρων από την ελληνική αποστολή, στην οποία μετέχουν η Άννα Μαρία Μπούρα, διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, η Κύρα Κάπη, η Αριστοτελία Πελώνη και ο Αλέξανδρος Μαράκης, όπως και ο προσωπικός φωτογράφος και ο προσωπικός οπερατέρ του κ. Μητσοτάκη.

Ballistic missiles have been hitting Odessa today, where Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis reportedly arrived earlier today to meet Zelensky.



It is a city of tremendous importance for Greek history, as it is the place where the Greek Revolution was planned. pic.twitter.com/l7E99seznL — Niko Efstathiou (@NikoEfst) March 6, 2024

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στην Ουκρανία αιφνιδιαστικά με στόχο να παραμείνει για λίγες ώρες, πριν μεταβεί στο Βουκουρέστι για τη Σύνοδο του ΕΛΚ. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στην Οδησσό, σήμανε συναγερμός για τον εναέριο χώρο.

From Telegram…Zelensky arrived in Odessa today to meet with the Greek Prime Minister and reward the special operations soldiers for the sabotage in Crimea.



An award ceremony was supposed to take place in the port, and it was there at 11:43 that an explosion occurred, allegedly… pic.twitter.com/AfowgXwwzK — Peacemaker (@peacemaket71) March 6, 2024

Οι σειρήνες στην Οδησσό, άρχισαν να ηχούν, με την ουκρανική πλευρά να κάνει λόγο για ρίψη ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου. Σύμφωνα με αναφορές από την Οδησσό, η σημερινή επίθεση έγινε με μη επανδρωμένα drone – καμικάζι Shaheed-136 και κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους.

Rus Telegram kanallarında geçen bilgiye göre Zelensky, Yunanistan Başbakanı ile görüşmek ve Kırım'daki sabotajdan dolayı özel harekât askerlerini ödüllendirmek için bugün Odessa'ya gitti.



Ödül töreninin limanda yapılması gerekiyordu ve saat 11.43'te Rus balistik füzesinin… https://t.co/Ft4brwC3Mi pic.twitter.com/vvfkZhOMh4 — Sadece Haber (@SadeceXHaber) March 6, 2024

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό υπουργό ‘Αμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ότι ο Ουκρανός ομόλογός του και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκ τον «ενημέρωσαν για την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία».

Today I had a telephone conversation with the Ukrainian Defence Minister @rustem_umerov and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Syrskyi, on their initiative, who briefed me on the security situation in Ukraine. pic.twitter.com/Jy8OTowdKt — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2024

Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να γίνει στην Οδησσό, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για το Κίεβο.

📸 Photo de l'explosion dans le port d'Odessa.



Selon les médias, au moment de son arrivée, Zelensky était sur place et aurait attribué aux forces du MTR pic.twitter.com/ROkWWeb6YV — ☭🇷🇺RussieInfos🥰☭ (@RussieInfos) March 6, 2024

Η ελληνική αποστολή συνεχίστηκε κανονικά, καθώς στη συνέχεια τα μέλη της επισκέφθηκαν το Μουσείο Φιλικής Εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στον χώρο, ενώ επισκέφθηκε και τον Καθεδρικό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, για να ενημερωθεί για τα έργα αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

