Ταξίδι-αστραπή Μητσοτάκη στην Ουκρανία, 45 λεπτά κράτησε η συνάντηση με Ζελένσκι στην Οδησσό – Η έκρηξη κοντά στο κονβόι, οι σειρήνες και η ενεργοποίηση της αεράμυνας

Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού προχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκεπτόμενος την Ουκρανία και συγκεκριμένα την Οδησσό όπου και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο λιμάνι της πόλης με το τετ α τετ τους να κρατά 15 λεπτά περισσότερο του προγραμματισμένου, δηλαδή 45 λεπτά. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της συνάντησης ακούστηκαν οι σειρήνες και υπήρξε ενημέρωση για επίθεση με πύραυλο drone και ενεργοποίηση αεράμυνας της περιοχής.

❗️Некоторые СМИ сообщают, что во время ракетной атаки в Одессе мог быть Владимир Зеленский.

Он планировал в городе встречу с премьер-министром Греции. По некоторым данным, россияне ударили по Одессе баллистической ракетой.#Odesa #RussiaUkraineWar https://t.co/W8RDV3fh8S pic.twitter.com/vbOakan0NK — Протесты в мире (@worldprotest_tg) March 6, 2024

Κατά τη συνάντησή τους ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Ουκρανία λίγο πριν μεταβεί στο Βουκουρέστι για την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα και στόχος είναι να καταδειχθεί η στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα τον περασμένο Αύγουστο, κατόπιν της πρόσκλησης που του είχε απευθύνει ο Πρωθυπουργός. Το ταξίδι – αστραπή του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουκρανία έγινε λίγες ημέρες μετά την συμπλήρωση των 2 ετών από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την απεσταλμένη της ΕΡΤ στην Ουκρανία η ελληνική αποστολή μαζί με την ουκρανική μετακινούνταν στην πόλη πέρασαν μπροστά από το κτίριο που έγινε στόχος ρωσικής επίθεσης με drones το περασμένο Σάββατο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδάκι τριών ετών. Ο πρωθυπουργός και ο κ. Ζελένσκι κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους και στάθηκαν για λίγο μπροστά από το κτίριο.

Η πόλη δέχθηκε και σήμερα επίθεση με drone, κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε απόσταση 150-200 μέτρα μακριά από την ελληνική αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό και τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Τα μέλη της ελληνικής αποστολής, κυβερνητικής και δημοσιογραφικής είναι καλά στην υγεία τους και δεν τίθεται θέμα για την ασφάλειά τους.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υπάρχει κανένα θέμα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της αποστολής του, όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Παράλληλα και μέλος της ελληνικής αποστολής που μίλησε στο topontiki.gr επιβεβαίωσε ότι είναι όλοι καλά.

Αμέσως μόλις έγινε το χτύπημα, το ελληνικό κομβόι άλλαξε κατεύθυνση ακολουθώντας τις οδηγίες των ουκρανικών υπηρεσιών.

Η έκρηξη φέρεται να σημειώθηκε σε απόσταση 150-200 μέτρων από την ελληνική αποστολή, στην οποία μετέχουν η Άννα Μαρία Μπούρα, διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, η Κύρα Κάπη, η Αριστοτελία Πελώνη και ο Αλέξανδρος Μαράκης, όπως και ο προσωπικός φωτογράφος και ο προσωπικός οπερατέρ του κ. Μητσοτάκη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στην Ουκρανία αιφνιδιαστικά με στόχο να παραμείνει για λίγες ώρες, πριν μεταβεί στο Βουκουρέστι για τη Σύνοδο του ΕΛΚ. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν στην Οδησσό, σήμανε συναγερμός για τον εναέριο χώρο.

Οι σειρήνες στην Οδησσό, άρχισαν να ηχούν, με την ουκρανική πλευρά να κάνει λόγο για ρίψη ρωσικού βαλλιστικού πυραύλου. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το χτύπημα έγινε είτε από πύραυλο Iskander είτε από πύραυλο Onyx. Επισήμως δεν έχουν υπάρξει ανακοινώσεις.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό υπουργό ‘Αμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ότι ο Ουκρανός ομόλογός του και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκ τον «ενημέρωσαν για την κατάσταση ασφαλείας στην Ουκρανία».

Today I had a telephone conversation with the Ukrainian Defence Minister @rustem_umerov and the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Oleksandr Syrskyi, on their initiative, who briefed me on the security situation in Ukraine. pic.twitter.com/Jy8OTowdKt — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 6, 2024

Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί να γίνει στην Οδησσό, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για το Κίεβο.

Η ελληνική αποστολή συνεχίστηκε κανονικά, καθώς στη συνέχεια τα μέλη της επισκέφθηκαν το Μουσείο Φιλικής Εταιρείας. Ο κ. Μητσοτάκης ξεναγήθηκε στον χώρο, ενώ επισκέφθηκε και τον Καθεδρικό Ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, για να ενημερωθεί για τα έργα αποκατάστασης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

