Tο Ποντίκι Web

07.03.2024 16:27

«Ποιος κρατάει το φανάρι»: Θεατρική ξενάγηση στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στις 27 και 28 Μαρτίου

07.03.2024 16:27
photo_George Spanos (2)

Τι ονειρευόταν ο Γάλλος επιχειρηματίας του παλιού εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας; Ποιες ήταν οι συνθήκες εργασίας για τους εργάτες; Αλήθεια, δούλευαν στο εργοστάσιο γυναίκες; Τι δουλειά είχε ένας γιατρός στο εργοστάσιο; Ποιο ήταν το καθιερωμένο δρομολόγιο ενός φανοκόρου; Η ευρηματική και ιδιαίτερα επιτυχημένη θεατρική ξενάγηση «Ποιος κρατάει το φανάρι» επιστρέφει στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στις 27 και 28 Μαρτίου με δύο διπλές βραδινές ξεναγήσεις, στις 19:00 και στις 20:30, προσκαλώντας τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν ένα σπάνιο βιομηχανικό μνημείο και την ιστορία του με διαδραστικό και διασκεδαστικό τρόπο.

Μέσα από μια πρωτότυπη θεατρική διαδρομή με ξεναγό τον ηθοποιό-ερμηνευτή Χρήστο Χριστόπουλο από την ομάδα θεάτρου «Ανεμόμυλοι», οι επισκέπτες θα κινηθούν στους βιομηχανικούς χώρους, θα ταξιδέψουν στις εποχές και θα ανακαλύψουν βιωματικά την ιστορία του παλιού εργοστασίου και τη γραμμή παραγωγής του φωταερίου, ζωντανεύοντας τις μνήμες των ανθρώπων που συνέδεσαν τη ζωή τους με το εργοστάσιο και την περιοχή του Γκαζοχωρίου.

Η θεατρική ξενάγηση είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις τεχνικές του museum theater και απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Ανακαλύψτε την ιστορία του εργοστασίου που έδωσε φως και ενέργεια στην Αθήνα για σχεδόν 130 χρόνια με τον πιο συναρπαστικό τρόπο!

Πληροφορίες:

Τετάρτη 27 Μαρτίου, 19:00 & 20:30
Πέμπτη 28 Μαρτίου, 19:00 & 20:30
Διάρκεια: 60’
Σημείο συνάντησης: Κεντρική Καμινάδα
Τιμή εισιτηρίου: 10€, προπώληση μέσω more.com

Περισσότερες πληροφορίες: 2130109325, 6944764640 (Δευτ.-Παρ., 11:00-17:00), [email protected]

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου
213 0109325, 213 0109300
[email protected]
www.gasmuseum.gr

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων
Πειραιώς 100, Γκάζι
213 0109300, 213 0109325
athens-technopolis.gr

1 / 3