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19.03.2024 18:34

Η εταιρεία SpaceX σχεδιάζει να πουλήσει δορυφορικές συνδέσεις λέιζερ

19.03.2024 18:34
starlink

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Η εταιρεία SpaceX άρχισε τις πωλήσεις δορυφορικών συνδέσεων λέιζερ που χρησιμοποιούνται για ταχύτατες διαστημικές επικοινωνίες, σε άλλες δορυφορικές εταιρείες, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της εταιρείας Γκουίν Σότγουελ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Οι χιλιάδες δορυφόροι χαμηλής τροχιάς Starlink της SpaceX χρησιμοποιούν συνδέσεις λέιζερ για τη διαβίβαση δεδομένων μεταξύ τους με την ταχύτητα του φωτός, επιτρέποντας στο δίκτυο να προσφέρει μεγαλύτερη διαδικτυακή κάλυψη σε όλον τον κόσμο με λιγότερους επίγειους σταθμούς.

Η Σότγουελ μιλώντας σε πάνελ στο συνέδριο Satellite Show στην Ουάσιγκτον είπε ότι η εταιρεία ως προμηθευτής θα πουλάει αυτήν την τεχνολογία σε άλλες εταιρείες.

«Θα το αναπτύξουμε αυτό … με τη νέα μας αποστολή Polaris Dawn που αναμένεται αυτό το καλοκαίρι με μια κάψουλα Dragon», δήλωσε η Σότγουελ, αναφερόμενη σε μια επικείμενη πτήση ιδιωτών αστροναυτών με τη διαστημική κάψουλα Dragon της εταιρείας.

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