Έλον Μασκ: «Αστραφτερό» βίντεο με τους 5.000 δορυφόρους Starlink γύρω από τη Γη

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Τους ουρανούς γεμίζουν οι 5.000 δορυφόροι του δικτύου Starlink του Έλον Μασκ, όπως απεικονίζονται στο εντυπωσιακό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στο βίντεο, μικρές πορτοκαλί κουκκίδες αναπαριστούν τους δορυφόρους, που στριφογυρίζουν γύρω από τη Γη.

Starlink, as of now



🧵👇 for animations of each group individually#Starlink #SpaceX 🛰️🛰️🛰️ pic.twitter.com/XrvTgG1Lpu — Flight Club (@flightclubio) September 18, 2023

Παρόλο που έχει εγκωμιαστεί για την παροχή Διαδικτύου στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία, το δίκτυο Starlink που κατασκευάζεται από την SpaceX, μπορεί σύντομα να εμποδίσει την θέαση του ουρανού, με περίπου 9.000 αστέρια να είναι ορατά από τον πλανήτη μας.

Νέα έρευνα έδειξε ότι τα ραδιοκύματα χαμηλής συχνότητας -όπως αυτά που παράγονται από τα μηχανήματα του Μασκ- διαρρέουν στον ουρανό, δυσκολεύοντας τους επιστήμονες να κάνουν αστρονομικές παρατηρήσεις.

Ερευνητές στο Ινστιτούτο Max Planck χρησιμοποίησαν ένα τηλεσκόπιο στην Ολλανδία για να παρατηρήσουν 68 δορυφόρους Starlink, διαπιστώνοντας ότι 47 εξέπεμπαν «ακούσια ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία» που προέρχεται από τα ηλεκτρονικά των αεροσκαφών. Η ομάδα φοβήθηκε ότι η ποσότητα των εκπομπών θα μπορούσε να είναι αρκετή για να θεωρηθεί λανθασμένα ως ραδιοκύματα από ουράνια αντικείμενα.

Το μέγεθος και η κλίμακα του έργου Starlink προβληματίζει και τους ειδικούς στην ασφάλεια των διαστημικών πτήσεων που τώρα βλέπουν το Starlink ως την υπ’ αριθμόν ένα πηγή κινδύνου σύγκρουσης στην τροχιά της Γης»

Το «σύνδρομο Κέσλερ» – που προτάθηκε από τον επιστήμονα της NASA Ντόναλντ Κέσλερ το 1978 – είπε ότι εάν υπάρχουν πάρα πολλά διαστημικά σκουπίδια στην τροχιά της γης, τότε τα αντικείμενα θα μπορούσαν να συγκρουστούν και να δημιουργήσουν ακόμη περισσότερα διαστημικά σκουπίδια, με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση της τροχιάς της Γης.

Οι δορυφόροι Starlink της SpaceX είναι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς που λειτουργούν σε υψόμετρα από 1.076 έως 1.922 πόδια και προσφέρουν γρήγορες ευρυζωνικές ταχύτητες διαδικτύου έναντι μίας τσουχτερής τιμή. Ο πάροχος Διαδικτύου T-mobile παρέχει ευρυζωνική σύνδεση για 50 $ μηνιαίως χωρίς χρέωση εγκατάστασης – ενώ το Starlink χρεώνει έως και 2.500 $ για την εγκατάσταση και μπορεί να κοστίσει στους χρήστες έως και 250 $ το μήνα.

Η SpaceX εκτόξευσε τους δορυφόρους τον Μάιο του 2019 και μέχρι τώρα έχει ήδη στείλει πάνω από 5.000 τέτοια αντικείμενα στο διάστημα, ενώ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να θέσει σε τροχιά 12.000 δορυφόρους – αριθμός που θα μπορούσε να αυξηθεί στους 42.000.

Ο Μάσκ φέρεται να χρησιμοποίησε τους δορυφόρους του για να παρέμβει στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος των Tesla, X και SpaceX κατηγορήθηκε σε ένα νέο βιβλίο ότι έκοψε την πρόσβαση της Ουκρανίας στο δίκτυο Starlink πάνω από τις ακτές της Κριμαίας για να αποτρέψει μια επίθεση στον ρωσικό ναυτικό στόλο. Ο ίδιος δήλωσε ότι «δεν ήθελε να είναι συνένοχος σε μια μεγάλη πράξη πολέμου».

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