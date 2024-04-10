Εξέταση αίματος φαίνεται ότι εντοπίζει εγκαίρως τον καρκίνο του πάγκρεας

Μια ειδική εξέταση αίματος φαίνεται να εντοπίζει τον καρκίνο παγκρέατος αρχικού σταδίου με ακρίβεια έως 97%, σύμφωνα με νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ένωσης Έρευνας για τον Καρκίνο (AACR), που πραγματοποιήθηκε στις 5-10 Απριλίου.

Αναλυτικά μια ερευνητική υγρή βιοψία με βάση το εξώσωμα ανίχνευσε με ακρίβεια το 97% των καρκίνων του παγκρέατος σταδίου 1-2 όταν συνδυάστηκε με τον βιοδείκτη CA 19-9.

«Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι μια από τις πιο θανατηφόρες κακοήθειες, σε μεγάλο βαθμό επειδή η πλειονότητα των ασθενών διαγιγνώσκεται μόνο αφού ο καρκίνος έχει ήδη κάνει μετάσταση», δήλωσε ο Ajay Goel, PhD , συγγραφέας της μελέτης και πρόεδρος του Τμήματος Μοριακής Διαγνωστικής στο City of Hope.

Ενώ το πενταετές ποσοστό σχετικής επιβίωσης για ασθενείς που έχουν διαγνωστεί στα πιο πρώιμα στάδια είναι 44,3%, για όσους έχουν διαγνωστεί με μεταστατική νόσο είναι μόνο 3,2%!

«Είναι ύψιστης σημασίας η διάγνωση των ασθενών όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να έχουν την ευκαιρία να λάβουν δυνητικά θεραπευτική χειρουργική επέμβαση και θεραπεία», είπε ο Goel.

Ο Caiming Xu, MD, PhD, μεταδιδακτορικός συνεργάτης στην ερευνητική ομάδα του Goel, πρόσθεσε ότι η έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του παγκρέατος παραμένει δύσκολη λόγω των μη ειδικών συμπτωμάτων της νόσου και επειδή το πάγκρεας βρίσκεται βαθιά μέσα στην κοιλιά, όπου δεν μπορεί να ψηλαφηθεί εύκολα κατά τη διάρκεια σωματική εξέταση.

Επιπλέον, οι υπάρχοντες βιοδείκτες, όπως ο CA19-9, δεν είναι από μόνοι τους αξιόπιστοι για την ανίχνευση του καρκίνου του παγκρέατος σε πρώιμο στάδιο.

Τι είναι οι υγρές βιοψίες

Ο Δρ. Goel, ο Δρ. Xu και οι συνεργάτες τους διερεύνησαν τις δυνατότητες μιας υγρής βιοψίας με βάση το εξώσωμα για την ανίχνευση του καρκίνου του παγκρέατος σε πρώιμα στάδια. Οι υγρές βιοψίες εξετάζουν το αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά για σημεία καρκίνου, όπως γενετικό υλικό ή κύτταρα που αποβάλλονται από όγκους.

Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια νέα προσέγγιση υγρής βιοψίας που ανέλυσε εξειδικευμένα κυστίδια που ονομάζονται εξωσώματα, τα οποία αποβάλλονται από καρκινικά και υγιή κύτταρα στο αίμα. Τα εξωσώματα μεταφέρουν μοριακά φορτία από το ένα κύτταρο στο άλλο ως μια μορφή διακυτταρικής επικοινωνίας.

«Τα εξωσώματα διατηρούν το κυτταροπλασματικό περιεχόμενο του κυττάρου από το οποίο αποβλήθηκαν, αντιγράφοντας ουσιαστικά τη βιολογία του ιστού προέλευσής τους», εξήγησε ο Δρ. Xu.

Ευρήματα

Οι ερευνητές εντόπισαν οκτώ microRNA (μικρά μη κωδικοποιητικά μόρια RNA) που βρέθηκαν μοναδικά σε εξωσώματα που απορρίπτονται από καρκίνους του παγκρέατος. Τα συνδύασαν με πέντε δείκτες DNA χωρίς κύτταρα που βρέθηκαν στο αίμα ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος για να αναπτύξουν μια υπογραφή που σχετίζεται με αυτήν την ασθένεια.

Επίσης εξέτασαν προηγουμένως την απόδοση της υγρής βιοψίας τους με βάση το εξώσωμα σε μια κοόρτη 95 ατόμων είτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες είτε από την Ιαπωνία, αναφέροντας ποσοστό ανίχνευσης καρκίνου του παγκρέατος 98%. Η τελευταία μελέτη προσπάθησε να αξιολογήσει την υγρή βιοψία σε μεγάλες, υποψήφιες κοόρτες από πολλά ιδρύματα και χώρες.

Στη μελέτη συμμετείχαν άτομα από:

-Ιαπωνία (150 με καρκίνο του παγκρέατος, 102 υγιείς δότες).

–Ηνωμένες Πολιτείες (139 με καρκίνο του παγκρέατος, 193 υγιείς δότες)·

-Νότια Κορέα (184 με καρκίνο στο πάγκρεας, 86 υγιείς δότες)· και

-Κίνα (50 με καρκίνο στο πάγκρεας, 80 υγιείς δότες).

Οι Goel, Xu και οι συνεργάτες τους ανέφεραν ότι η υγρή βιοψία τους ανίχνευσε:

-Το 93% των καρκίνων του παγκρέατος στην κοόρτη των ΗΠΑ.

-Το 91% των καρκίνων του παγκρέατος στην κοόρτη της Νότιας Κορέας.

-Το 88% των καρκίνων του παγκρέατος στην κινεζική κοόρτη.

Επιπλέον, όταν συνδύασαν τα αποτελέσματα τους με τον δείκτη καρκίνου του παγκρέατος CA19-9, το τεστ υγρής βιοψίας ανίχνευσε με ακρίβεια το 97% των καρκίνων του παγκρέατος σταδίου 1-2 στην κοόρτη των ΗΠΑ.

Οι καρκίνοι του παγκρέατος σταδίου 1 περιορίζονται στο πάγκρεας. Ορισμένοι καρκίνοι σταδίου 2 έχουν εξαπλωθεί σε κοντινούς λεμφαδένες αλλά δεν έχουν εξαπλωθεί σε απομακρυσμένες περιοχές.

«Έχουμε καθιερώσει ένα αποτέλεσμα που βασίζεται σε εξώσωμα που συνδυάζει εξωσωματικά microRNA και DNA χωρίς κύτταρα για να εντοπίζει με ακρίβεια ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος πρώιμου σταδίου», είπε ο Xu.

«Η προσέγγισή μας προσφέρει ένα τεστ υγρής βιοψίας ανώτερη από τη μέτρηση CA19-9 μόνο για πρώιμο στάδιο της νόσου», πρόσθεσε ο Goel.

Οι ερευνητές τόνισαν επίσης την ανάγκη ανάπτυξης περισσότερων μελετών.

ΠΗΓΗ: https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/an-exosome-based-liquid-biopsy-shows-promise-for-early-detection-of-pancreatic-cancer/

