Κασσελάκης: «Το κάστρο της δεξιάς προπαγάνδας καταρρέει, πάμε για πρώτο κόμμα» – Οι υποψήφιοι για τις προκριματικές που παρουσιάστηκαν

Θέλουμε μία καλύτερη ζωή και την θέλουμε τώρα, τόνισε ο Στέφανος Κασσελάκης μιλώντας στην τελευταία παρουσίαση υποψήφιων της περιφέρειας Αττικής στις προκριματικές εκλογές του κόμματος για τις ευρωεκλογές, στην κεντρική πλατεία της Νέας Σμύρνης.

Μεταξύ των υποψηφίων που παρουσιάστηκαν στη σημερινή εκδήλωση ήταν ο Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος, ο Ευάγγελος Αντώναρος, η Τζένη Αρσένη, ο Δημήτρης Παπαδημητριάδης, ο Δημήτρης Παπανώτας και ο Γιώργος Τσίπρας.

«Υπάρχει ένα ρεύμα έξω στην κοινωνία, το κάστρο της δεξιάς προπαγάνδας καταρρέει μέρα με τη μέρα και απέναντι σε αυτό, θα δείτε ότι αυτή η μεγάλη συγκέντρωση θα μεγαλώσει και θα γίνει μέσα σε δύο μήνες λαοθάλασσα. Δεν έχω καμία αμφιβολία περί αυτού. Βεβαίως και πάμε για πρώτο κόμμα, εκεί είναι η θέση μας, στην κυβερνώσα πατριωτική σύγχρονη αριστερά που λύνει τα προβλήματα του κόσμου και δεν φοβάται να πάει κόντρα στους μηχανισμούς των συμφερόντων» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

«Αυτή η διαδικασία που βλέπετε σήμερα, προχθές, αντιπροχθές, σε όλη την επικράτεια και με τους απόδημους που είχαμε μία διαδικτυακή συγκέντρωση είναι μία καινοτομία, μία γιορτή της δημοκρατίας. Την Κυριακή και τα μέλη και όλοι εσάς που είστε φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ, οι προοδευτικοί πολίτες της Ελλάδας μπορείτε να συμμετάσχετε και να καταρτίσετε ένα ψηφοδέλτιο για το οποίο θα είστε υπερήφανοι και υπερήφανες. Και αυτό το ψηφοδέλτιο βασίζεται σε εσάς, τους υποψηφίους», πρόσθεσε ο κ. Κασσελάκης.

Απευθυνόμενος στου υποψηφίους, σημείωσε ότι «εδώ αρχίζει το μονοπάτι της ενασχόλησης με τα κοινά και θα είναι ένα μακρύ μονοπάτι για όλες και όλους σας. Πολλά συγχαρητήρια εκ των προτέρων».

Όπως είπε, ο ίδιος είναι διάφανος, σε αντίθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Το ξέρω ότι οι άλλοι έχουν πρόβλημα μαζί μου διότι η προπαγάνδα Γκρίνμπεργκ για να πετύχει, θέλει έναν προβλέψιμο αντίπαλο. Και εγώ δεν είμαι προβλέψιμος. Και όσο με περιμένουν στην γωνία, τόσο θα τους βγαίνω από αλλού. Χθες άνοιξα το σπίτι μου στην τηλεοπτική κάμερα, σήμερα έβαλα τα πληρωμένα πιστόλια τους ότι κάνω επίδειξη πλούτου. Δεν έχω κανένα λόγο να φλεξάρω το πώς ζω. Απέναντι σε έναν πρωθυπουργό που γιορτάζει την απόκτηση του 42ου ακινήτου χωρίς κανείς να ξέρει πώς φτιάχνεται μία αμύθητη περιουσία με τον μισθό του βουλευτή, νιώθω ότι έχω υποχρέωση να γνωρίζει ο κόσμος το πώς ζω, πού ζω και με ποιον ζω. Όλα στη διαφάνεια», ανέφερε.

«Μπορεί κάποιοι να πουν “ναι ρε Στέφανε, ξέρω ότι έχεις χρήματα, δεν το έκρυψες ποτέ, τι νόημα έχει να το βλέπουν άνθρωποι που δεν έχουν πώς να βγάλουν τον μήνα”. Και έχετε απόλυτο δίκιο αλλά όπως σας έχω υποσχεθεί, θα είμαι διάφανος σε όλα, να δείτε το σπίτι μου, πώς ζω ακόμα και αν αυτό κάνει ζημιά στο προφίλ μου. Η διαφάνεια δεν είναι μέρος του προφίλ μου, η διαφάνεια είναι η ζωή μου. 41 ακίνητα, αδήλωτοι Βολταίροι, offshore εταιρείες, πλαστά πόθεν έσχες και μία αποτυχημένη καριέρα στον ιδιωτικό τομέα για τον κύριο Μητσοτάκη με ζημίες στις επενδύσεις και στον εργοδότη του. Για να περάσει 1,5 μήνας αεργίας πριν να γίνει βουλευτής. Αυτή είναι η αξιοκρατία της ΝΔ. Εμείς έχουμε άλλη αξιοκρατία και την βλέπετε πίσω μου. Εμείς είμαστε η άλλη οπτική της διαφάνειας. Αυτός είμαι, όλα δουλεμένα, όλα δηλωμένα και όλα φορολογημένα με την αυστηρή νομοθεσία της Αμερικής».

«Όταν σας λέω δεν με κρατάει κανείς, θέλω να βλέπετε στην πράξη γιατί κανείς δεν με κρατάει. Ζω σε ένα διάφανο σπίτι που φαίνονται όλα και ο πρωθυπουργός ζει σε έναν γυάλινο πύργο αποκομμένος από όλα. Αυτό είναι το Μαξίμου σήμερα, ένας γυάλινος πύργος που κάποιος μέσα διατάζει μοντάζ, μπάζωμα, κρύβει τι περιείχε η εμπορική αμαξοστοιχία, ενώ ξέρει, κάποιος που διατάζει υποκλοπές, αλλά αυτός ο κάποιος ποτέ δεν είναι ο πρωθυπουργός, κάποιος άλλος βάζει το χέρι του, το φάντασμα του Μαξίμου μάλλον. Και ρωτάω, τελικά αφού ο κύριος Μητσοτάκης δεν ξέρει τίποτα, ελέγχει κάτι από όλα αυτά που γίνονται στη χώρα; Δεν μπορεί να δει τίποτα απ’ όλα όσα ταλανίζουν την Ελληνίδα και τον Έλληνα; Το μόνο που μπορεί να δει τις τιμές που πετάνε. Ελαιόλαδο +116%, αρνί +66%, τυριά +42%, φρούτα +40%, δημητριακά +39%, ζάχαρη +37%, καύσιμα +34%, μοσχάρι, αυγά, γάλα +33%, ψωμί +32%. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε πληθωρισμό τροφίμων και μάλλον η πρώτη στο τέλος του μήνα. Οι Έλληνες δεύτεροι φτωχότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Βουλγαρία. Αυτό δεν το λέμε εμείς, τα λένε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Το καταφέραμε και αυτό», συνέχισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και παρέθεσε επιγραμματικά τέσσερις από «ουσιαστικές, παρεμβατικές, γενναίες προτάσεις» του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στην ακρίβεια:

0% ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, 6% ΦΠΑ στα προϊόντα ατομικής υγιεινής ενηλίκων και στα προϊόντα περιποίησης βρεφών.

Ανώτατο περιθώριο κέρδους 5% για τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στον χαμηλότερο συντελεστή της ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα η βενζίνη που διυλίζεται στη χώρα μας να πουλιέται ακριβότερα στην Κύπρο.

Τειρεσίας 5 ετών για όσες εταιρείες αισχροκερδούν.

«Αυτονόητα πράγματα. Έτσι ακριβώς θα πάμε στις ευρωεκλογές. Εκείνοι θα ειρωνεύονται, προφανώς ταραγμένοι όπως είναι ήδη, και εμείς θα περνάμε με κάθε τρόπο, κάθε μέσο, τις προτάσεις μας. Από τη μία είναι ο λαϊκισμός τους και από την άλλη η σύγχρονη πολιτική που είμαστε εμείς. Θέλω να δείτε τις υποψηφιότητές μας για το Ευρωκοινοβούλιο. Δείτε τα πρόσωπα, τις σπουδές, τις ιδέες των νέων ανθρώπων που ήρθαν κοντά μας και ύστερα δείτε το ψηφοδέλτιο της ΝΔ. Και εκεί το νέο έχει πρόσωπο: Γιώργος Αυτιάς» σημείωσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Σας ρωτάω ποια είναι η αλλαγή που επιθυμείτε; Είναι ο Γιώργος Αυτιάς ή αυτή η αξιοκρατία που βλέπετε; Ποια είναι η χώρα που ονειρεύεστε για τα παιδιά σας, τα νέα παιδιά που ονειρεύονται να πουν στην πολιτική ή ο επίσημος προπαγανδιστής του Κυριάκου Μητσοτάκη που τώρα ανταμείβεται; Ο Αυτιάς των fake news του Σαββατοκύριακου που δήλωσε σήμερα ότι κεντρικό του σύνθημα για εκείνον πατρί, θρησκεία, οικογένεια της χούντας; Γιατί αυτό πάντα έκαναν οι Ελλαδέμποροι της δεξιάς. Προσπαθούσαν να παρουσιαστούν πιο πατριώτες από την δημοκρατική παράταξη που πολέμησε, πιο οικογενειάρχες από τις δεκάδες χιλιάδες δημοκρατικές οικογένειες που έδωσαν το αίμα τους για μία ελεύθερη πατρίδα. Η ιστορία δεν πρόκειται να ξεχαστεί, εμείς δεν πρόκειται να την παραδώσουμε σε συνθήματα που ανήκουν σε άλλες εποχές. Εμείς είμαστε η σύγχρονη πολιτική και το μέλλον που αξίζει σε αυτόν τον τόπο».

«Στη χώρα μας υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο πρώτος ο δρόμος που λέει έχουν 41%, όλα κρίθηκαν, μην ενοχλείτε τον αλαζόνα. Ο δεύτερος είναι το κίνημα που φτιάχνουμε μαζί. Το λιγότερο δεν μας αρκεί. Η μισή ζωή δεν μας αξίζει. Η αδιαφάνεια, η συγκάλυψη, η καθημερινή ανασφάλεια, δεν μας ταιριάζει. Θέλουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ μία καλύτερη ζωή και την θέλουμε τώρα, γιατί η ζωή μας δεν μπορεί να περιμένει. Για αυτόν τον λόγο με αίσθημα ευθύνης και ταπεινοφροσύνης σας προσκαλώ να συμμετάσχετε την Κυριακή σε μία γιορτή Δημοκρατίας και ανανέωσης για την πολιτική ζωή του τόπου. Νια να μπορεί κάθε παιδί που γεννιέται σε αυτή τη χώρα να μπορεί να μεγαλώσει εδώ, να διαπρέψει και να ζήσει το ελληνικό του όνειρο», υπογράμμισε κλείνοντας.

Ποιοι υποψήφιοι παρουσιάστηκαν

Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος

Διδ.Βιολογίας – Μέλος Σωματείου Ατόμων με Νευρομυϊκές παθήσεις – Ποιητής

Ο Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος μένει στην Αγία Βαρβάρα Αττικής και κατάγεται από Ημαθία και Καρδίτσα.

Είναι Διδάκτορας Βιολογίας, ζωγράφος ,ποιητής ,στιχουργός. Τελείωσε το 4ο Λύκειο Κορυδαλλού. Απόφοιτος Τμήματος Βιολογίας ΕΚΠΑ . Βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 2005. Διδακτορικό στον Τομέα Ζωολογίας. Συμμετοχή στο ARΤ Θεσσαλονίκη 2016. Έκθεση ζωγραφικής 50 HAIKU & NEW AGE,2018. Ποιητική συλλογή : «Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Μέρος Πρώτο: Οι Εποχές άλλαξαν», 2018. Πρώτο επιστημονικό βιβλίο «Η διαχρονική διαφοροποίηση της Πανίδας της Ελλάδας»,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2023. Μέλος του MDA Hellas. Συμμετοχή σε ομαδικές εκθέσεις της γκαλερί ART WAY, 2023-2024.

Ανδρονίκου Ευαγγελία – Ιλιάδα

Πολιτικός Μηχανικός – Kαλλιτέχνης

Ονομάζομαι Ευαγγελία Ανδρόνικου (Ιλιάδα), ζω και εργάζομαι στην Αθήνα ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στο πεδίο της περιβαλλοντικής τεχνολογίας. Είμαι καλλιτέχνης, ζωγράφος και συγγραφέας. Μεγαλώνω ως μόνη μαμά, από χηρεία, ένα αγοράκι 8 ετών. Δεν έχω ασχοληθεί με την πολιτική ποτέ. Η απόφαση μου για να θέσω υποψηφιότητα στις ευρωεκλογές, ήρθε ως ανάγκη να προσφέρω στον τομέα των γνώσεων μου. Θεωρώ ότι το περιβάλλον και ο πολιτισμός θα έπρεπε να είναι οι βασικοί πυλώνες μια ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής.

Αντώναρος Ευάγγελος

Δημοσιογράφος

Γεννήθηκα στην Καλλιθέα Αττικής.

Τελείωσα τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και σπούδασα στη Νομική Σχολή του ΕΣΠΑ.

Aπo μαθητής αγάπησα τη δημοσιογραφία

Το 1976 ανέλαβα ανταποκριτής του μεγαλύτερου γερμανικού ειδησεογραφικού ομίλου Axel Springer Verlag για τη ΝΑ Ευρώπη.

Το 1986 ανέλαβα τη διεύθυνση του γραφείου του ίδιου οργανισμού στη Ρώμη

Αρχές 1992 διορίστηκα περιοδεύων ανταποκριτής για τη Μέση Ανατολή.

Κάλυψα δημοσιογραφικά όλα τα μεγάλα γεγονότα της περιοχής.

Από 1993-2004 εκλεγόμουν συνεχώς Πρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ελλάδος

Μετά από πρόσκληση του Κώστα Καραμανλή ανέλαβα το 2004 αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος και τον Οκτώβριο 2008 κυβερνητικός εκπρόσωπος

Το 2009 εξελέγην βουλευτής Επικρατείας με τη Νέα Δημοκρατία.

Από το 2013-2017 εργάσθηκα ως Senior Policy Advisor της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Ήμουν υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στις εκλογές του 2023 στην περιφέρεια Ανατολικής Αττικής.

Έχω τιμηθεί με πολλά δημοσιογραφικά βραβεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Ομιλώ γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά και γαλλικά.

Είμαι διαζευγμένος κι έχω δυό παιδιά

Αντωνιάδης Θάνος

Οικονομολόγος – Επιχειρηματίας

Πιστοποιημένος προπονητής σωματικής διάπλασης και fitness από τη ΓΓΑ με πάνω από δυο δεκαετίες εμπειρία στο χώρο του αθλητισμού και πτυχιούχος οικονομολόγος του πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα τελευταία χρόνια διατηρώ Γυμναστήριο. Η ανάπτυξη της επιχείρησης μου στηρίζεται στο συνδυασμών των εφοδίων του πτυχίου των οικονομικών επιστημών για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων , καθώς και της εμπεριστατωμένης γνώσης μου στο αντικείμενο της άθλησης.

Ως ιδιοκτήτης επιχείρησης με άμεση επαφή με το κοινό έχω αναπτύξει ικανότητες επικοινωνίας κατανόησης και αντίληψης των εξατομικευμένων αναγκών των ατόμων καθώς και δεξιότητες στην αναγνώριση του τρόπου επίτευξης στόχων.

Επιπλέον η εθελοντική μου προσφορά (Ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας εθνική ομάδα παράκτιας πετοσφαίρισης)είναι ενδεικτική της διάθεσης μου για ανιδιοτελή προσφορά . Επιθυμώ να εκπροσωπήσω τα συμφέροντα των πολιτών στο ευρωκοινοβούλιο με ειλικρίνεια και αφοσίωση!

Αρσένη Ευγενία (Τζένη)

Σκηνοθέτις – Θεατρολόγος, Δρ. Αισθητικής Φιλοσοφίας

Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Συντονίστρια Τμήματος Πολιτισμού,

Μέλος Γραμματείας Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής, είχε το συντονισμό του Τμήματος Προσφυγικού και Μεταναστευτικής Πολιτικής και ήταν υπεύθυνη Θεματικής Πολιτισμού της Ν.Ε. Α’ Αθήνας.

Διδάκτωρ Αισθητικής Φιλοσοφίας, Σκηνοθέτις – Θεατρολόγος, με πολυετή διεθνή καλλιτεχνική διαδρομή. Σπούδασε Θεατρολογία και Σκηνοθεσία Θεάτρου στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Αισθητική Φιλοσοφία. Συνέχισε τις σπουδές της στη Σκηνοθεσία Όπερας και Κινηματογράφου στην Αμερική. Καθόλη τη διάρκεια των σπουδών της έλαβε υποτροφίες από διεθνείς οργανισμούς (Ίδρυμα Fulbright, ΙΚΥ κ.α.)

Ιδρυτικό μέλος του διεθνούς φορέα Artivism Drives Democracy για την τέχνη και την κοινωνική αλλαγή. Έχει διδάξει σε πολλά Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου κ.α.). Ως σκηνοθέτις, έχει συνεργαστεί με πολλούς διεθνείς φορείς (Royal Albert Hall, Center for Contemporary Opera – New York, San Francisco Opera Center, Εθνική Λυρική Σκηνή, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος κ.ά.).

Διετέλεσε πρόεδρος και μέλος του Δ.Σ. διεθνών πολιτιστικών οργανισμών. Πρόσφατα, τιμήθηκε με το Study UK Alumni Award Πολιτισμού και Δημιουργικότητας από τον Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα.

Βενέρη Λυδία

Δικηγόρος

Η Λυδία Βενέρη είναι δικηγόρος και Υποψήφια Διδάκτωρ Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Εξειδικεύεται σε ζητήματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, νέων τεχνολογιών, προσωπικών δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο (με έμφαση σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άμυνας και ασφάλειας) και κάτοχος πτυχίου δημοσιογραφίας.

Η διδακτορική της έρευνα έχει χρηματοδοτηθεί από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ τμήμα της έρευνας της πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I).

Εργάζεται ως νομικός σύμβουλος στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώ δραστηριοποιείται εθελοντικά σε μη κυβερνητικό οργανισμό ενίσχυσης και προώθησης των γυναικών στην τεχνολογία και τις επιχειρήσεις.

Βλαβιανός Γεώργιος

Πολιτικός Μηχανικός

Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1955. Αποφοίτησα από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών το 1979. Συνέχισα με μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ (Rensselaer Polytechnic Institute) από όπου αποφοίτησα το 1981 (M.Sc. in Geotechnical Engineering). Υπηρέτησα στο Σώμα Μηχανικού του ελληνικού στρατού.

Εργάστηκα αρχικά ως ελεύθερος επαγγελματίας και το 1985 προσλήφθηκα στο τ. ΥΠΕΧΩΔΕ και εργάστηκα ως επιβλέπων μηχανικός και

αργότερα ως προϊστάμενος στην Δ/νση Οδικών Υποδομών μέχρι το 2018. Το 2018 επιλέχθηκα, μέσω ΑΣΕΠ, ως Γενικός Δ/ντής στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, από όπου συνταξιοδοτήθηκα το 2022.Ασχολούμαι ενεργά με τα κοινά στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς από φοιτητής.

Γαλάνη Ειρήνη

Ψυχολόγος – Ειδική αγωγή

Μεγάλωσα στο Μόναχο της Γερμανίας και την Αθήνα.

Σπούδασα Φιλοσοφία, Παιδαγωγική και Ψυχολογία (ΕΚΠΑ), Δημοσιογραφία, και ειδικεύτηκα στην Ειδική Αγωγή.

Εργάστηκα στον Ιδιωτικό τομέα ως Εκπαιδευτικός καθώς και στην Έρευνα Αγοράς.

Συμμετείχα ως Deputy Venue Logistics Manager στους Ολυμπιακούς Αγώνες «Αθήνα 2004».

Μετανάστευσα στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου εργάστηκα για 7 χρόνια αρχικά ως Ειδική Παιδαγωγός , Ψυχολόγος και μέλος ευρύτερης διεπιστημονικής ομάδας σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό για παιδιά και νέους με Επιληψία και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές (Young Epilepsy) και εν συνεχεία ως Εκπαιδευτικός Γενικής και Ειδικής Αγωγής σε ιδιωτικά σχολεία του Λονδίνου.

Επέστρεψα στην Ελλάδα και εργάζομαι σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία.

Γκανούλης Ιάκωβος

Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Ομ. Καθηγητής, Δ/της της Έδρας UNESCO στο ΑΠΘ Fulbright Fellow, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αλαμπάμα, ΗΠΑ

Τέως Ειδικός Γραμματέας Υδάτων στην Κυβέρνηση Σύριζα 2015-2019 Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Διδάκτωρ Φυσικών Επιστημών (Doctorat d’Etat) Παν/μίου Paul Sabatier ΙΙΙ Τουλούζης (Γαλλία) και Επισκέπτης Καθηγητής των Παν/μίων Erlangen

(Γερμανία), McGill (Καναδά), Melbourne (Αυστραλία) και Paris VI (Γαλλία). Έχει πάνω από

30 χρόνια εμπειρία σε θέματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων. Γεννήθηκε στη Σιάτιστα Κοζάνης και είναι έγγαμος με δύο παιδιά. Eχει πλούσια κοινωνική δραστηριότητα στην Ελλάδα, την UNESCO και την Ευρώπη. Τιμήθηκε από τη Γαλλική Κυβέρνηση με το Παράσημο του Ιππότη του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα.

Γραμματίκα Ευαγγελία (Εύα)

Καθηγήτρια-Μεταφράστρια

Η Ευαγγελία (Εύα) Γραμματίκα γεννήθηκε στις Σέρρες και μεγάλωσε στην πρώην Δυτική Γερμανία, (1974-1989 ) όπου αποφοίτησε από το Gesamtschule Oberhausen Osterfeld. Είναι απόφοιτος του Cologne University of Applied Sciences του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, υποψήφια Master in Arts για ειδίκευση στην Νεότερη Γερμανική Λογοτεχνία , τον Πολιτισμό και τα Μέσα Ενημέρωσης Πανεπιστήμιο του Hagen.

Παρακολούθησε διαλέξεις και σεμινάρια στη Φιλοσοφική Σχολή της Κολωνίας στα τμήματα Γαλλικής και Ισπανικής Φιλολογίας, στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, στο Πανεπιστήμιο Menendez y Pelayo (Ισπανία) το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Ελληνικής Φιλολογίας.

Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο του Έσσεν στα πλαίσια των ΄΄Βοηθητικών μαθημάτων για Έλληνες μαθητές΄΄και στον΄΄Σύλλογο για την ενίσχυση αλλοδαπών παιδιών και νέων΄΄. Ζει και εργάζεται ως καθηγήτρια, μεταφράστρια, και αρθρογράφος από το 1989 στην Αθήνα. Μετέφρασε το ντοκιμαντέρ ΄΄Meri-Amen΄΄ το οποίο διακρίθηκε το 1995 με το Κρατικό βραβείο, επιστημονικά κείμενα για το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας και το Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών, ομιλίες κανονισμούς, διατάξεις, βιβλία, άρθρα κ.α. Εργάστηκε στην Γερμανική Σχολή Αθηνών, στην Ελευθεροτυπία, στο Κολλέγιο Αθηνών και Ψυχικού.

Το 2019 ήταν υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος στον Δήμο Γλυφάδας με την κίνηση «Ανυπόταχτη Γλυφάδα». Ομιλεί την ελληνική, γερμανική, γαλλική, ισπανική, και αγγλική γλώσσα. Θα αγωνιστεί για μία Ευρώπη συμμετοχική, δημοκρατική και πιο αποτελεσματική.

Κομηνέα Σοφία

Ηθοποιός – Συγγραφέας

Γεννήθηκα στην Καλαμάτα με καταγωγή από τη Δυτική Μάνη.

Σπούδασα Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας και Ευρωπαϊκές Σπουδές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο τμήμα Λογοτεχνικής Συγγραφής.

Είμαι απόφοιτος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής Κ.Ε.Α. Μπέλλου- Σανικοπούλου.

Εργάζομαι στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση με συμμετοχή σε ελληνικές και διεθνείς παραγωγές. Έχω συγγράψει βιβλία τα οποία κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός, Ελληνοεκδοτική και Comicdom Press.

Εργάστηκα στην Ολυμπιακή Αεροπορία ως ιπτάμενη συνοδός. Έχω μια κόρη που είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στην Καλλιτεχνική Κολύμβηση με πρόκριση στην Ολυμπιάδα του Τόκιο 2020. Ο πατέρας μου ήταν μέλος της Εθνικής Αντίστασης. Το 2023 ήμουν υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο Νότιο Τομέα Αθηνών.

Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Επίσης αναπληρώτρια συντονίστρια της Ομάδας ΟΠΕΚΑ και Επιδόματα του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και μέλος του Τμήματος Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Έχω ενεργή δράση σε κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς της Αττικής με ειδίκευση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικού κράτους, τέχνης και πολιτισμού.

Κόρκας Ιωάννης

Δικηγόρος

Απόφοιτος Νομικής Σχολής Αθηνών. Δικηγόρος Παρ Αρείω Πάγω με τομείς ενασχόλησης διοικητικό ποινικό και εργατικό δίκαιο.

LLM Διεθνούς Δικαίου με διάκριση του University of Bristol στους τομείς Μεταναστευτικού και Προσφυγικού, Δικαίου Ενοπλων Συρράξεων, Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβαλλοντικού Δικαίου. Διπλωματική στο νομικό καθεστώς της Γάζας .

Νομικός σύμβουλος επιχειρήσεων, συνεταιρισμών αθλητικών σωματείων και ενώσεων μεταξύ άλλων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Ελλάδος και του Συνδέσμου Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μακεδονίας Θράκης

Υπήρξα μέλος της ομάδας Νέων του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου .Αρθρογραφια σε τομείς περιβαλλοντος και δικαιωμάτων. Άριστη γνώση Αγγλικών και Γερμανικών

Έγγαμος, πατέρας δύο παιδιών.

Κωνσταντινίδου Κατερίνα

Στέλεχος Επιχείρησης

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στον Βόλο, ενώ λόγω της εργασίας του πατέρα μου τελείωσα το λύκειο στη Ναύπακτο.

Σπούδασα Ναυτιλιακά οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και στη συνέχεια εργάστηκα σε ναυτιλιακές εταιρείες, στον τραπεζικό τομέα ενώ τα τελευταία 20 χρόνια εργάζομαι στον τομέα της πληροφορικής και την διασφάλιση ποιότητας και ελέγχου σε μεγάλα έργα πληροφορικής οργανισμών της Ε.Ε.

Ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δραστηριοποιούμε στο Συντονιστικό της ΟΜ Γκύζη στην Αθήνα ως υπεύθυνη επικοινωνίας με τα μέλη και διαχειρίστρια των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να έρθουμε κοντά με τους γείτονες μας και να μας μεταφέρουν τις απόψεις τους για όλα τα θέματα που τους απασχολούν και θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Την επαγγελματική μου ακεραιότητα και υπευθυνότητα, την κριτική σκέψη μέσα απο την ανάλυση όλων των απόψεων, την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, την στήριξη και υποστήριξη των συναδέλφων αλλά και της διαφύλαξης της αξιοπιστίας της εταιρείας είναι αρχές που οφείλω στον πατέρα μου Πέτρο Κωνσταντινίδη, διευθυντή στην Αγροτική τράπεζα Βόλου και στελέχους του ΚΚΕ Βόλου.

Λίτος Ιωάννης

Ιδιωτικός Υπάλληλος

Ο Γιάννης Λίτος γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γρεβενά μέχρι τα 18 του έτη. Έπειτα, μετέβη στη Θεσσαλονίκη όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Από πολύ μικρός, εντάχθηκε ως Πωλητής στη πολυεθνική εταιρεία Procter & Gamble όπου και παρέμεινε για 30 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, ανέλαβε πολλούς διαφορετικούς και σύνθετους ρόλους με βασικό χαρακτηριστικό τη διοίκηση ομάδων σε διάφορες γεωγραφικές καθώς και τη διαχείριση μεγάλων αλυσίδων της λιανικής αγοράς. Ανάμεσα στις σημαντικότερες διακρίσεις του, ήταν η βράβευσή του στις Η.Π.Α. ως ο κορυφαίος Πωλητής στην ελληνική αγορά καθώς και η κατάκτηση της πρώτης θέσης από την ομάδα του ως προς την επίτευξη επαγγελματικών στόχων.

Μεϊμάρη Στέλλα

Δημοσιογράφος – Στιχουργός

Η Στέλλα Μεϊμάρη γεννήθηκε στην Αθήνα. Εγγονή αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης. Είναι απόφοιτη Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Δημοσιογραφίας. Έχει εργαστεί σε μεγάλα ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνα, εφημερίδες & περιοδικά), ενώ παράλληλα έχει καταθέσει στη δισκογραφία αρκετά τραγούδια ως στιχουργός, τα οποία ερμήνευσαν γνωστοί καλλιτέχνες. Πρόσφατα κυκλοφόρησε και το πρώτο της βιβλίο από τις εκδόσεις 24γράμματα, με τίτλο «Ο άγνωστος της παραλίας».

Μιχαηλίδης Θανάσης

Ηθοποιός – Σκηνοθέτης

Γεννήθηκα στη Λαμία το 1969. Σπούδασα στη σχολή του Βασίλη Διαμαντόπουλου, με τον οποίο έκανα και τα πρώτα μου βήματα στο θέατρο, με την παράσταση ”ΑΝΑΚΡΙΣΗ” του Πέτερ Βάις. Δίδαξα υποκριτική επί σειρά ετών στο θεατρικό εργαστήρι του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης. Εργάστηκα σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και θεατρικές παραγωγές ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και κειμενογράφος. Συμμετείχα στις εκλογές του Σεπτέμβρη 2015 με τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α ως υποψήφιος βουλευτής Φθιώτιδας καθώς και στις δημοτικές εκλογές του 2014 και 2019. Από το 2019 διατηρώ κανάλι στο Youtube με σατιρικά βίντεο και με 9.000 ακόλουθους.

Παπαδημητριάδης Δημήτρης

Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπευτής

Ο Δρ Δημήτρης Παπαδημητριάδης σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και Διεθνή Πολιτική Υγείας στο London School of Economics (LSE).

Εξειδικεύτηκε στην Ψυχιατρική και στην Ψυχοθεραπεία στο Royal Free Hospital and UCL School of Medicine (Λονδίνο), στο Γεν. Νοσ. “Ευαγγελισμός” και στο Ερευνητικό Παν. Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Αθήνα). Συμμετείχε στο πρόγραμμα Γνωσιακής Θεραπείας για τις Διαταραχές Άγχους του Beck Institute for CBT (Φιλαδέλφεια).

Έχει συγγράψει βιβλία για το άγχος και την κατάθλιψη, σχολιάζει στα ΜΜΕ και αρθρογραφεί τακτικά για τα μείζονα κοινωνικά ζητήματα.

Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φοιτητών Ιατρικής στις Βρυξέλλες και Πρόεδρος της Επιστημονικής Εταιρείας Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας.

Έχει βραβευτεί από την Επιστημονική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και με το βραβείο “Κοινωνία των Πολιτών” από τους συντάκτες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Παπανώτας Δημήτρης

Δημοσιογράφος

Δημοσιογράφος με σπουδές κτηνιατρικής. Έχει εργαστεί επί 36 χρόνια σε πολλούς μεγάλους ελληνικούς τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς: ant1, alfa, star, ΣΚΆΙ, ΕΡΤ, kiss fm, radio dj, dromos fm, sfera, ant1 radio, alfa radio, talk radio, ΣΚΆΙ 100,3 και άλλους. Αρχισυντάκτης και παρουσιαστής σε δελτία ειδήσεων, πολιτικές, κοινωνικές, lifestyle εκπομπές και ραδιοφωνικά talk show και μαγκαζίνο. Αρθρογράφησε σε εφημερίδες και περιοδικά και στελέχωσε γραφεία τύπου υπουργείων και εταιρειών.

Μιλάει άπταιστα αγγλικά και καλά ισπανικά. Γνωρίζει καλά όλες τις χώρες της Ευρώπης τις οποίες έχει επισκεφθεί πολλές φορές και αναλυτικά. Σήμερα εργάζεται στην εκπομπή happy day του alpha και παρουσιάζει καθημερινή πολιτική εκπομπή στον talk radio 98,9.

Πρωίας Στέφανος

Υπεύθυνος Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Γεννημένος 15.09.1963, στην Νέα Σμύρνη, από Οικογένεια Ελλήνων της ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ (Αιγυπτιώτες), ακολούθησα τους γονείς μου σε ΑΦΡΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ, ΑΜΕΡΙΚΗ. Σπούδασα μόνος μου στο ΠΑΡΙΣΙ (Οικονομικά, D.E.A Socio. Politique) και δούλευα ταυτόχρονα σε Ευρώπη, Αφρική, Ασία. Έλαβα μέρος στις διαπραγματεύσεις για ειρήνευση στο ΤΣΑΝΤ (1984), εθελοντής στην δημιουργία στρατοπέδων προσφύγων στο Νταρφούρ (Εθελοντής του UN/HCR).Διευθυντής παραγωγής (1994-1996) της ηλεκτρονικής τράπεζας δεδομένων CELEX του OPOCE/CONSEIL/EU (Κωδικοποίηση της ελληνικής έκδοσης Επίσημης Εφημερίδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ) Από το 1997, που γύρισα Ελλάδα, ασχολούμαι με την Δια Βίου Μάθηση. Συνιδρυτής και πρώτος Γ.Γ. του Πανελληνίου Συλλόγου καθηγητών ΙΕΚ (ΠΣΙΕΚ/ΟΙΕΛΕ/ΓΣΕΕ). 11 χρόνια τώρα, είμαι διοικητικός υπεύθυνος και αναπτύσσω το Σύγχρονο Λαϊκό Πανεπιστήμιο (ΣΥ.ΛΑ.Π) στη ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ.

Τρέτας Φώτιος

Μηχανικός – Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων & Επικοινωνίας

Ο Φώτιος Τρέτας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Είναι παντρεμένος και έχει μια κόρη 15 ετών. Διαθέτει 27 ετή εμπειρία στον κλάδο των ΜΜΕ, με ειδίκευση στο σχεδιασμό και την τεχνική διοίκηση τηλεοπτικών σταθμών. Διαθέτει εκτενή εμπειρία Διοίκησης στη Επικοινωνία Μέσων . Έχει βαθιά γνώση της παραγωγής μέσων, μετάδοσης, μετάδοσης και λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Διαθέτει επίσης εμπειρία στη Διοίκηση Ομάδων/Προσωπικού και στην εφαρμογή νέων τεχνολογικών εξελίξεων. Είναι ένας αφοσιωμένος και Manager με ένα εξαιρετικά επιτυχημένο υπόβαθρο στην επίτευξη κερδοφόρων επιχειρηματικών και στρατηγικών έργων. Έχει εμπειρία στη συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες στη βιομηχανία της τηλεόρασης, με πρωταρχικό στόχο την υπέρβαση των προσδοκιών για την παράδοση εντός των χρονοδιαγραμμάτων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βέλτιστη ποιότητα υπηρεσιών. Διαθέτει άριστες διαπροσωπικές, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες και την ικανότητα να αναπτύσσει και να διατηρεί αμοιβαία επωφελείς εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις. Απολαμβάνει να είναι μέλος, καθώς και να διαχειρίζεται, να δίνει κίνητρα και να εκπαιδεύει, μια επιτυχημένη και παραγωγική ομάδα και

ευδοκιμεί σε περιβάλλοντα εργασίας με υψηλή πίεση και προκλήσεις.

Τσακαλάκος Παναγιώτης

Συνθέτης – Τραγουδιστής

Ο Παναγιώτης Τσακαλάκος είναι Ελληνοαμερικανός συνθέτης και τραγουδιστής. Γεννήθηκε το 1978 στο New Jersey των ΗΠΑ, αλλά πέρασε τα εφηβικά του χρόνια στην Ελλάδα όπου τελείωσε και το Λύκειο. Σπούδασε μουσική και έκανε το μεταπτυχιακό του στην Μουσική Συνθεση στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης(S.U.N Y).

Απο το 2008 ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Το 2011 νίκησε στο τηλεοπτικό talent show “Greek Idol 2”, χάρη στην υποστήριξη του κόσμου. Έχοντας γίνει πρόσφατα πατέρας, αποφάσισε να ασχοληθεί για πρώτη φορά ενεργά με την πολιτική.

Τσίπρας Γεώργιος

Μηχανολόγος – Μηχανικός

Γεννήθηκα το 1966. O πατέρας από το Αθαμάνιο Άρτας και η μητέρα από την Ιεράπετρα Κρήτης, από Μικρασιάτες γονείς. Τελείωσα αριστούχος το Βαρβάκειο, Μηχανολόγος Μηχανικός στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο, όπου πέτυχα 2ος. Εργάστηκα στον ιδιωτικό τομέα. Συμμετέχω στους αγώνες της Αριστεράς από τα εφηβικά μου χρόνια. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το ιδρυτικό Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, συντονιστής του Τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής. Το 2015 Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων στο ΥΠΕΞ και κατόπιν Διευθυντής Οικονομικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Βουλευτής Δυτικής Αττικής το 2019, αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομίας και Άμυνας. Διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μετά την εκλογή Σ. Κασσελάκη, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Φίλιππας Διονύσης

Καθηγητής χρηματοοικονομικών

Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Νέα Σμύρνη. Τα τελευταία 11 χρόνια είναι στο Παρίσι, καθηγητής πανεπιστημίου, οικονομολόγος. Ήρθα για να δηλώσω παρών σε έναν χώρο που με εκφράζει γιατί η πολιτική πρέπει να έχει κέντρο τον άνθρωπο.

Χριστοδουλίδης Μάρκος

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Ονομάζομαι Μάρκος Χριστοδουλίδης. Γεννήθηκα στην Αθήνα και είμαι 41 ετών.

Υποψήφιος Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (DEA) στην Πολιτική Επιστήμη & Επικοινωνία του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών και πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.

Μιλάω άπταιστα γαλλικά & αγγλικά. Για αρκετά χρόνια εργάστηκα στο χώρο της Εκπαίδευσης. Στην πορεία ασχολήθηκα με το Εξαγωγικό Εμπόριο όπου ανέλαβα θέσεις ευθύνης. Το 2019 ίδρυσα την δική μου εταιρεία Επικοινωνίας. Έχοντας ζήσει μια πενταετία στις Βρυξέλλες και λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική & ακαδημαϊκή σταδιοδρομία μου, έκρινα πως είναι ο κατάλληλος χρόνος για να θέσω την υποψηφιότητα μου.

Παπαγεωργόπουλος Χρήστος

Καθηγητής θρησκευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ονομάζομαι Χρήστος Παπαγεωργόπουλος, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσα στη Νέα Ιωνία Αττικής, όπου και διαμένω μαζί με τη σύζυγο και την κόρη μου. Είμαι καθηγητής θρησκευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σπούδασα Θεολογία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πραγματοποίησα μεταπτυχιακές σπουδές στη Θρησκειολογία με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Θρησκείας. Συνέχισα με δεύτερο μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία, ενώ έχω παρακολουθήσει επιμορφώσεις στην Ειδική Αγωγή και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Επιπλέον, έχω πραγματοποιήσει σπουδές ανωτέρων θεωρητικών της μουσικής αποκτώντας τα πτυχία Αρμονίας και Αντίστιξης, ενώ μιλάω άπταιστα Αγγλικά και Ιταλικά.

