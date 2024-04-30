«Το βαλς της κόκκινης βροχής!»

Το νέο έργο του θεατρικού συγγραφέα Γιώργου Α. Χριστοδούλου θα πραγματοποιήσει την πρεμιέρα στο θέατρο ΕΚΣΤΑΝ το Σάββατο στις 11 Μαΐου και ώρα 9μμ, σε σκηνοθεσία Λευτέρη Λουκαδή.

Αυτή τη φορά, οι θεατές, θα νοιώσουν την ιστορία δύο γυναικών που το παρελθόν και οι μνήμες τους, μαστιγώνουν την ψυχή τους. Ζούν μαζί, σκέπτονται, αγαπιούνται, τσακώνονται, μισιούνται.

Μέσα σε ένα κρεσέντο αγωνίας, παλεύουν, χάνουν το παρόν, φοβούνται το μέλλον, προσπαθώντας να βρουν την ψεύτικη αλλά συνάμα τη πιο μεγάλη τους αλήθεια!!

Μια ανελέητη και δραματική μάχη ανάμεσα στη πραγματικότητα και το ψέμα. Ποιο απ τα δύο αντέχει ο άνθρωπος; Ποιο τελικά είναι πιο δυνατό;

Οι θεατρικοί χαρακτήρες των δύο γυναικών, της Ελένης Οικονομίδου, και της Έθελ Λουκαδή, μέσα από τις συνταρακτικές ερμηνείες τους, διχάζονται και πονάνε σε έναν εφιαλτικό αγώνα για να γίνουν πιο ανθρώπινοι, λιγότερο τραγικοί, λιγότερο ξένοι μεταξύ τους.

Κι ενώ όλα δείχνουν πως η συμφιλίωσή τους πλησιάζει, ξαφνικά αρχίζει να τους κατακλύζει η Κόκκινη Βροχή…

Και τότε εκεί, εκεί στο ίδιο σημείο και κάτω απ’ τις σταγόνες εκείνης της Κόκκινης Βροχής, γεννιέται ένα συγκλονιστικό Βαλς που είτε θέλουμε, είτε όχι, είμαστε αναγκασμένοι κάποια στιγμή να το χορέψουμε όλοι…

Συντελεστές:

Κείμενο: Γιώργος Α. Χριστοδούλου

Σκηνοθεσία: Λευτέρης Λουκαδής

Πρωτότυπη μουσική-Ήχοι: Δημήτρης Παπαθανασίου

Σκηνικά: Μιχάλης Αθανασιάδης

Κουστούμια: Μάγδα Καλορίτη

Δημόσιες σχέσεις: Έλενα Καρρά

Ερμηνεία

Ελένη Οικονομίδου

Έθελ Λουκαδή

Για κρατήσεις θέσεων:

Θέατρο ΕΚΣΤΑΝ

Πατησίων κ Καυταντζόγλου 5

Παραστάσεις: 11, 12, 18, 19, 25, κ 26 ΜαΐουΣάββατο 20.30, Κυριακή 19,30