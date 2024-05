Ο Α’ Ημιτελικός της Eurovision πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 7 Μαΐου στο Μάλμε της Σουηδίας ,με την Ελένη Φουρέιρα να δίνει το μουσικό σύνθημα για την έναρξη της φετινή διοργάνωσης.

Με ένα εντυπωσιακό act, η τραγουδίστρια επέστρεψε για τρίτη φορά στη σκηνή της Eurovision με το «Fuego» με το οποίο το 2018 είχε καταλάβει τη 2η θέση.

H χορευτική διασκευή και η εκρηκτική χορογραφία, την οποία επιμελήθηκε ο Bill Roxenos, κέρδισε τις εντυπώσεις όχι μόνο των eurofans, αλλά και του BBC.

«Η απίστευτη Ελένη Φουρέιρα φέρνει φωτιά στη Eurovision» έγραψε ο βρετανός ραδιοτηλεοπτικός φορέας.

