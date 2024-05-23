Θεσσαλονίκη: Νεκρή 68χρονη σε τροχαίο – Παρασύρθηκε από δίκυκλο στη Βασιλίσσης Όλγας (video)

Τραγικό θάνατο βρήκε μία 68χρονη γυναίκα το απόγευμα της Τετάρτης (22/5) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε τροχαίο δυστύχημα.
Το δυστύχημα συνέβη περίπου στις 7:30 μ.μ. στην οδό Βασιλίσσης Όλγας.
Στο σημείο έσπευσαν περιπολικό της ΕΛΑΣ και ασθενοφόρο.
Η γυναίκα μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε.
