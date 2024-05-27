«The Great Lillian Hall»: Η Τζέσικα Λανγκ επιστρέφει με νέα ταινία – Δείτε το τρέιλερ (Video)

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Η κορυφαία ηθοποιός Τζέσικα Λανγκ (Jessica Lange) πρωταγωνιστεί στη νέα παραγωγή του ΗΒΟ «The Great Lillian Hall».

Υποδύεται μια εμβληματική ηθοποιό του Μπρόντγουεϊ που διαγιγνώσκεται με άνοια τη στιγμή που ετοιμάζεται για τον επόμενο μεγάλο ρόλο της.

«Έχω ζήσει όλη μου τη ζωή σε ένα μέρος που δημιουργεί ψευδαισθήσεις» λέει η πολυβραβευμένη σταρ στο τρέιλερ που κυκλοφόρησε.

«Παλεύοντας ενάντια σε όλες τις πιθανότητες για να τα καταφέρει στην πρεμιέρα, ενώ προσπαθεί να διατηρήσει τις ξεθωριασμένες αναμνήσεις και την ταυτότητά της, η Lillian Hall (Λανγκ) πρέπει να κάνει ένα ταραχώδες συναισθηματικό ταξίδι, εξισορροπώντας την επιθυμία της για τα φώτα της δημοσιότητας και τη σκοτεινή πραγματικότητα της ασθένειάς της που διαγνώστηκε πρόσφατα» αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Πούλιτζερ Αμερικανός θεατρικός συγγραφέας, κινηματογραφιστής και ηθοποιός Μάικλ Κρίστοφερ (Michael Cristofer) σε σενάριο που έγραψε η Ελίζαμπεθ Σέλντες Αννακόν (Elisabeth Seldes Annacone).

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν η βραβευμένη επίσης με Όσκαρ Κάθι Μπέιτς (Kathy Bates), ο Πιρς Μπρόσναν (Pierce Brosnan) και ο Τζέσε Ουίλιαμς (Jesse Williams).

Όπως αναφέρει το IndieWire, το «The Great Lillian Hall» θα είναι διαθέσιμο σε ΗΒΟ και ΜΑΧ από την 1η Ιουνίου.

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