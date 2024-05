Κώστας Σλούκας: Οι… επτά λέξεις και τα επτά αστέρια στο Instagram (photos)

Την πρώτη του ανάρτηση έκανε στο Instagram ο Κώστας Σλούκας, μετά την κατάκτηση της Euroleague με τον Παναθηναϊκό.

Ο αρχηγός των «πράσινων» και MVP του Final 4 της Euroleague ανέβασε στιγμιότυπα από τη διάρκεια του αγώνα αλλά και την απονομή του τροπαίου και τους πανηγυρισμούς και έγραψε -μάλλον καθόλου τυχαία- επτά λέξεις: «Do not tell your dreams! SHOW THEM…» (σ.σ. «Μη λες τα όνειρά σου, δείξ’ τα»).

Την ανάρτηση συμπλήρωσαν τα… προβλεπόμενα επτά αστέρια, ένα για κάθε ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκου.

