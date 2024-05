Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Action24 το πρωί της Τετάρτης

Συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του τηλεοπτικού σταθμού Action24 και στους δημοσιογράφους Γιώργο Κακούση και Άννα Λιβαθυνού θα παραχωρήσει ο πρωθυπουργός το πρωί της Τετάρτης στις 8:30 πμ.

Στις 10:05 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο συνέδριο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με θέμα «Climate in the Center of Economy», στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Στις 11:30 ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, στο Μέγαρο Μαξίμου.

