Βέλγιο: Έφοδος της αστυνομίας στο σπίτι και τα γραφεία υπαλλήλου της Ευρωβουλής – Έρευνα για προώθηση ρωσικής προπαγάνδας

Η βελγική αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους στα γραφεία του Guillaume P. στις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο, αλλά και στο σπίτι του στη βελγική πρωτεύουσα, σε σχέση με ενδείξεις για προώθηση της ρωσικής προπαγάνδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ομοσπονδιακού εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνεται, ο Guillaume P. εργαζόταν για τον Γερμανό ευρωβουλευτή Maximilian Krah του ακροδεξιού κόμματος AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) και τώρα εργάζεται για τον Marcel de Graaff, τον Ολλανδό ευρωβουλευτή του επίσης ακροδεξιού Φόρουμ για τη Δημοκρατία.

Ο Guillaume P. εργάστηκε στο παρελθόν για χρόνια στο γαλλικό κόμμα Rassemblement National (RN-Εθνικός Συναγερμός).

