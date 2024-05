Η Σερ κέρδισε τη δίκη εναντίον της χήρας του Σόνι Μπόνο για τα δικαιώματα πασίγνωστων τραγουδιών

Η Σερ κέρδισε την πολυετή αγωγή της εναντίον της χήρας του Σόνι Μπόνο για τα πνευματικά δικαιώματα τραγουδιών όπως το «I Got You Babe» και το «The Beat Goes On».

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνης μήνυσε τη Μέρι Μπόνο το 2021, κατηγορώντας την ότι παρακρατούσε δικαιώματα από τον κατάλογο του καλλιτεχνικού διδύμου Sonny & Cher. Η αστική αγωγή αναφέρει ότι η Σερ και ο πρώην σύζυγός της Σόνι είχαν συμφωνήσει σε «ισότιμη κατανομή της περιουσίας τους» μετά το διαζύγιό τους το 1975, το οποίο περιελάμβανε ίσα μερίσματα πληρωμών για τα δικαιώματα μουσικής. Το ζευγάρι είχε αποτελέσει το ποπ δίδυμο των δεκαετιών του 1960 και του 1970, Sonny & Cher και ήταν παντρεμένοι από το 1967 έως το 1975.

Η Σερ είπε στην αγωγή της ότι οι μοιρασιά κατά το ήμιση συνεχίστηκε αφότου εκείνος πέθανε σε δυστύχημα στο σκι το 1998. Ωστόσο, η Μέρι Μπόνο ενημέρωσε τη Σερ ότι δεν δικαιούταν πλέον το μερίδιό της στις πληρωμές βάσει του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων, ο οποίος επιτρέπει στους τραγουδοποιούς και τους κληρονόμους τους να ανακτήσουν τον έλεγχο της πνευματικής ιδιοκτησίας που δίνεται σε τρίτους.

Σε απόφαση που εκδόθηκε την Τετάρτη, ο δικαστής αποφάσισε υπέρ της Σερ, επιτρέποντάς της να συνεχίσει να λαμβάνει πληρωμές. Από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη, περισσότερα από 400.000 δολάρια έχουν παρακρατηθεί από την τραγουδίστρια.

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Μενεγάκη για Ολυμπιακό: «Έκλαιγε όλη η οικογένειά μου – Ζήλεψα αυτούς που ήταν στον Πειραιά» (Video)

Τζένιφερ Άνιστον: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στη Νικόλ Κίντμαν – «Με βοήθησες στα δύσκολα»

Ανδρέας Μικρούτσικος: Η αντίδρασή του όταν ρωτήθηκε για την Κατερίνα Καινούργιου (Video)