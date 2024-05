Μήνυση στη Μαντόνα έκανε ένας εξοργισμένος θαυμαστής της 65χρονης βασίλισσας της ποπ επειδή -όπως ισχυρίζεται- εξαπατήθηκε και αγόρασε εισιτήρια για μια συναυλία που, όπως λέει, ήταν σαν «να βλέπει πορνό χωρίς να έχει λάβει προειδοποίηση».

Ο λόγος για τον Γιούστεν Λίπλες, έναν οργισμένο θεατή που κατέθεσε ομαδική αγωγή εκ μέρους και άλλων παρευρισκομένων σε μία από τις συναυλίες της περιοδείας «Celebration Tour» της Μαντόνα στο Ίνγκλγουντ της Καλιφόρνια.

Madonna fans SUE over sexually explicit tour performances that were like 'watching porn without a warning' https://t.co/sL0QXYLl79 pic.twitter.com/WmZMhe5wIL