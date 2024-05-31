Το εξώφυλλο του TIME για την ιστορική καταδίκη Τραμπ (photo)

Στην ιστορική καταδίκη του Ντόναλντ Τραμπ στην πολύκροτη υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς είναι αφιερωμένο το πρωτοσέλιδο του περιοδικού ΤΙΜΕ.
Στο εξώφυλλο του ΤΙΜΕ εμφανίζεται το πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ να δέχεται το χτύπημα του «σφυριού της δικαιοσύνης».
Δείτε το πρωτοσέλιδο:
«Προς το παρόν, το σύστημα κράτησε: αυτή ήταν μια πειθαρχημένη δίκη με προσεκτικό δικαστή και υπομονετικούς ενόρκους που άκουσαν τα στοιχεία και εξέδωσαν ετυμηγορία χωρίς να πέσουν θύματα εκφοβισμού από —κυρίως— έναν διάσημο κατηγορούμενο που παραβίασε επανειλημμένα τη διαταγή του να σιωπά.
Είναι πραγματικά μια επίδειξη ενός εξελιγμένου συστήματος δικαιοσύνης που ισχύει για όλους τους ανθρώπους», δήλωσε στο TIME ο Χάρι Λίτμαν, πρώην εισαγγελέας.
