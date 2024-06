«Ενήμερος και αναστατωμένος» είναι σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον του ο Μπραντ Πιτ αναφορικά με την επιθυμία της κόρης του, Σιλό, να αφαιρέσει το επώνυμό της «Πιτ».

Μία εβδομάδα μετά την αίτηση της 18χρονης κόρης που ο ηθοποιός απέκτησε με την Αντζελίνα Τζολί, επισημαίνει ότι το γεγονός ότι έχει χάσει τα παιδιά του τον θλίβει βαθιά, καθώς του λείπουν αφόρητα.

«Το γνωρίζει και είναι αναστατωμένος που η Σιλό αφαίρεσε το επώνυμό του. Ποτέ δεν έχει νιώσει μεγαλύτερη χαρά από ό, τι όταν γεννήθηκε. Πάντα ήθελε μια κόρη. Η υπενθύμιση ότι έχει χάσει τα παιδιά του, δεν είναι φυσικά εύκολο για τον Μπραντ. Αγαπάει τα παιδιά του και του λείπουν. Είναι πολύ λυπηρό» ανέφερε, μεταξύ άλλων, η πηγή.

