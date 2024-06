Το Ανάκτορο των Βερσαλλιών εκκενώθηκε σήμερα, λόγω μιας φωτιάς, η οποία ωστόσο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Νωρίς το απόγευμα σήμανε ο συναγερμός για πυρκαγιά στο μέγαρο και οι επισκέπτες οδηγήθηκαν έξω, πίσω από τα κάγκελα της περιμέτρου. Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται καπνός.

Σύμφωνα με τη διεύθυνση του Ανακτόρου, η φωτιά ξεκίνησε από ένα σημείο της στέγης, όπου γίνονταν εργασίες και τέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο.

In #France, visitors to #Versailles were evacuated after the fire alarm was triggered and smoke was seen rising from the palace. pic.twitter.com/DBd3DhTMKk