ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:11
11.06.2024 19:47

Καιρός: Σε ποιες περιοχές της χώρας καταγράφηκαν 41αρια – Οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην Αττική

11.06.2024 19:47
kairos-new

Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας, με αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις ο υδράργυρος να ξεπεράσει τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr/ Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μέση μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα ήταν ίση με 34.7 βαθμούς Κελσίου, ενώ 146 από τους 509 ενεργούς σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37 βαθμών Κελσίου.

Οι περιοχές που καταγράφηκαν 41αρια ήταν τα Ψαχνά Ευβοίας, το Λευκοχώρι Φθιώτιδας, η Σπάρτη (σ.σ. και στις τρεις 41,2°C), ενώ ελάχιστα πίσω τους βρίσκεται η Θήβα με 41,1 °C.

Αρκετά κοντά στους 41 βαθμούς κινήθηκαν Αγία Τριάδα Φθιώτιδας, Τανάγρα και Μυστράς με 40,9 °C, ενώ στους Αγίους Θεοδώρους το θερμόμετρο έδειξε 40,6°C.

Όσον αφορά την Αττική, οι 5 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες είχαν ως εξής: Παλλήνη-40.1 °C, Φυλή/Άνω Λιόσια-40.1 °C, Σπάτα-39.9 °C, Βλυχάδα-39.6 °C και Κορυδαλλός-39.6 °C.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι στα νότια παραθαλάσσια τμήματα της Αττικής (Φάληρο, Άλιμος, Άγιος Κοσμάς, Σούνιο) οι μέγιστες δεν ξεπέρασαν τους 34 °C.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον καύσωνα

Την Τετάρτη (12/6) και την Πέμπτη (13/6) οι θερμοκρασίες θα κορυφωθούν και ως προς τις μέγιστες, αλλά και ως προς τις ελάχιστες τιμές τους.

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 37 με 39 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά την Τετάρτη τους 40 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

β. Στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 38 με 40 βαθμούς και στη Θεσσαλία τους 41 με 42 βαθμούς με τις ελάχιστες τιμές της περί τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 41 με 42 βαθμούς και κατά τόπους τους 43 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στη νησιωτική χώρα η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 35 με 37 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ τοπικά στην Κρήτη θα φτάσει τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ε. Στην Αττική οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στο εσωτερικό τους 40 με 41 βαθμούς και την Πέμπτη τους 42 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις παραθαλάσσιες περιοχές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερες.

Την Παρασκευή (14/6) η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, αλλά στις υπόλοιπες περιοχές θα διατηρηθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ από τις απογευματινές ώρες αναμένεται μεταβολή του καιρού στη βόρεια Ελλάδα με καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους.

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

β. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς, στο εσωτερικό της Στερεάς, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ελάχιστες τιμές θα κυμανθούν περί τους 25 με 27 βαθμούς.

γ. Στη νησιωτική χώρα η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 37 με 39 και πιθανόν 40 βαθμούς, ενώ οι ελάχιστες τιμές της θα κυμανθούν περί τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Επισημαίνεται πως το Σαββατοκύριακο σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 6 με 8 βαθμούς και θα επανέλθει σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παράλληλα θα επικρατήσουν ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι.

new york new
sakis-rouvas-new
ert-FERTO- THE- GAME- 3
rama-mitsotakis
skylos_kokaini
benitez
dimitris_markopoulos_new
voridis – siakantaris- arvanitis – sxoinas – new
pliromi-kinito-karta
gmos-234
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:10
new york new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Στο τσακ δεν συγκρούστηκαν δύο επιβατικά αεροπλάνα πάνω από το αεροδρόμιο – «Διορθώστε την πορεία σας αμέσως»

sakis-rouvas-new
LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: «Αν άκουγα τα σχόλια, δεν θα είχα κάνει τίποτα στη ζωή μου – Από το 1991 με σχολιάζουν» (Video)

ert-FERTO- THE- GAME- 3
MEDIA

ΕΡΤ: Akylas και «Ferto» τώρα και σε βιντεοπαιχνίδι αλα ‘80s- Έτοιμο το «Fetro the game»

