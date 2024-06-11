search
ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Συνελήφθη κλέφτης με… αδυναμία στα ποδήλατα

«Αδυναμία» στα ποδήλατα είχε 37χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κλοπές στην πόλη του Κιλκίς.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, από τον περασμένο Ιανουάριο φέρεται να έκλεψε συνολικά εννέα ποδήλατα, συνολικής αξίας 3.680 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των θυμάτων.

Τα περισσότερα απ’ αυτά ήταν σταθμευμένα σε κοινόχρηστους χώρους οικοδομών αλλά και σε υπαίθριους χώρους.

Σε βάρος του 37χρονου Έλληνα σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, η οποία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κιλκίς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί τα κλοπιμαία.

