Συνάντηση Μητσοτάκη με τους νέους ευρωβουλευτές: Συγχαρητήρια και… «γραμμές» (Photos)

Συνάντηση με τους νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχε το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κ. Μητσοτάκης, αφού συνεχάρη τη νέα ευρωομάδα, παρουσίασε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στα ευρωπαϊκά ζητήματα ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ενώ συζητήθηκαν επίσης ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γιώργος Αυτιάς, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, η Ελεονώρα Μελέτη, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και ο Δημήτρης Τσιόδρας, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης έλαβαν μέρος ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης και ο Φρέντης Μπελέρης.

Συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

