Συνάντηση Μητσοτάκη με τους νέους ευρωβουλευτές: Συγχαρητήρια και… «γραμμές» (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Συνάντηση με τους νεοεκλεγέντες ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχε το πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Κ. Μητσοτάκης, αφού συνεχάρη τη νέα ευρωομάδα, παρουσίασε τις προτεραιότητες της κυβέρνησης στα ευρωπαϊκά ζητήματα ενόψει της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ενώ συζητήθηκαν επίσης ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας της ομάδας.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Γιώργος Αυτιάς, η Ελίζα Βόζεμπεργκ, η Ελεονώρα Μελέτη, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και ο Δημήτρης Τσιόδρας, ενώ μέσω τηλεδιάσκεψης έλαβαν μέρος ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης και ο Φρέντης Μπελέρης.
Συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.