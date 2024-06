Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στη γιορτή του Πατέρα με back to back ταινίες γεμάτες γέλιο και συγκίνηση!

Κυριακή 16/6 από τις 15:40 με τις ταινίες “About my Father”, “Τhe Son”, “Our Friend”, “How to Survive Without Mum”, “Easter Sunday”

Τον Ιούνιο, η Nova γιορτάζει την Ημέρα του Πατέρα, (16/6), τιμώντας την πατρότητα με ολοήμερο αφιέρωμα στο Novalif ε , προβάλλοντας από τις 15:40, back-to-back τις ταινίες “About my Father”, “Τhe Son”, “Our Friend”, “How to Survive Without Mum”, “Easter Sunday”.

Την Κυριακή 16 Ιουνίου οι απανταχού μπαμπάδες έχουν την τιμητική τους και το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας, το Novalifε δεν θα μπορούσε να λείψει από τη μεγάλη αυτή γιορτή! Μια από τις πιο σημαντικές σχέσεις της ζωής μας αποτυπώνεται στο σελιλόιντ μέσα από την ιδιαίτερη ματιά αξιόλογων σεναριογράφων και σκηνοθετών, προσφέροντάς μας χαρά και συγκίνηση. Οι σινεφίλ θα απολαύσουν το ολοήμερο αφιέρωμα με τις εξής ταινίες:

15:40 Την κωμωδία «Easter Sunday» με τους Lou Diamond Phillips, Carly Pope, Rodney To σε σκηνοθεσία του Jay Chandrasekhar. Ένας άνδρας επισκέπτεται το πατρικό του για να γιορτάσει οικογενειακά το Πάσχα με τσακωμούς, φαγητό, ποτό και γέλιο, σε μια ταινία αφιερωμένη στην κοινότητα των Φιλιππινέζων Αμερικανών.

17:20 Tην κωμωδία «How to Survive without Mum» με τους Franck Dubosc, Aure Atika, Annelise Hesme σε σκηνοθεσία του Ludovic Bernard. Αφού έχασε τη δουλειά του, ο Αντουάν ανέλαβε τα τέσσερα παιδιά του. Οι οικογενειακές διακοπές μοιάζουν με παράδεισο, όμως η σύζυγός του μένει πίσω λόγω δουλειάς και το όνειρο μετατρέπεται σε εφιάλτη.

19:00 Tην κοινωνική ταινία «The Son» με τον υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα Hugh Jackman και τους Vanessa Kirby, Anthony Hopkins, Laura Dern σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Oscar Florian Zeller. Η ζωή ενός δικηγόρου ανατρέπεται, όταν εμφανίζεται η πρώην σύζυγός του και ζητά τη βοήθειά του σχετικά με τον έφηβο γιο τους, ο οποίος εδώ και μήνες είναι προβληματισμένος, απόμακρος και θυμωμένος.

21:00 Tην κωμωδία «About My Father» με τους Robert De Niro, Kim Cattrall, Leslie Bibb σε σκηνοθεσία της Laura Terruso. Ο Σεμπάστιαν λέει στον μετανάστη, κομμωτή πατέρα του ότι θα κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του, κι αυτός επιμένει να περάσει ένα Σαββατοκύριακο με την πολύ πλούσια και εκκεντρική οικογένειά της.

22:30 Tη ρομαντική δραματική ταινία «Our Friend» με τους Casey Affleck, Dakota Johnson, Jason Segel, Jake Owen σε σκηνοθεσία της Gabriela Cowperthwaite. Ο Ματ και η Νικόλ βλέπουν την οικογενειακή ζωή τους να ανατρέπεται μετά τη διάγνωση της Νικόλ με καρκίνο. Βλέποντας τον Ματ εξαντλημένο, ένας φίλος του ζευγαριού αναλαμβάνει να τους βοηθήσει

Απόλαυσε το αφιέρωμα στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

