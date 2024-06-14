Φωτιές σε τρεις περιοχές στη Θεσσαλονίκη, σε Μελισσουργό, Λαγκαδά και Βασιλικά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Τρεις φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε ισάριθμες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν τόσο με χερσαία όσο και εναέρια μέσα, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι.
Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελισσουργός Θεσσαλονίκης.
Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ,15 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.
Φωτιά όμως ξέσπασε και στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.
Η τρίτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή των Βασιλικών όπου έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
