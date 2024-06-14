Φωτιές σε τρεις περιοχές στη Θεσσαλονίκη, σε Μελισσουργό, Λαγκαδά και Βασιλικά – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Τρεις φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη σε ισάριθμες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν τόσο με χερσαία όσο και εναέρια μέσα, ενώ το έργο τους δυσχεραίνουν οι ισχυροί άνεμοι.

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελισσουργός Θεσσαλονίκης.

Επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ,15 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μελισσουργός Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 37 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα της 2ης ΕΜΟΔΕ,15 οχήματα,1 Ε/Π και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2024

Φωτιά όμως ξέσπασε και στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 8 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 5 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2024

Η τρίτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην περιοχή των Βασιλικών όπου έχουν σπεύσει 14 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

