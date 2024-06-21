Τουρκία: Μεγάλη φωτιά στο Ντιγιάρμπακιρ – 11 νεκροί και 78 τραυματίες (photo/videos)

Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στο Ντιγιάρμπακιρ της νοτιοανατολικής Τουρκίας και επεκτάθηκε στον γειτονικό νομό του Μαρντίν.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας, Φαχρετίν Κοτζά, άλλοι 78 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι έξι νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Sağlık Bakanı Koca, Diyarbakır ve Mardin'deki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini açıkladı https://t.co/2F3GhpdNpR pic.twitter.com/g6DfUCG7pf — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 21, 2024

Η φωτιά ξεκίνησε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από καύση υπολειμμάτων από καλλιέργειες σε αγρό στην επαρχία Τσινάρ, 30 χιλιόμετρα νότια της πόλης του Ντιγιάρμπακιρ και πήρε γρήγορα διαστάσεις φθάνοντας, με τη βοήθεια σφοδρών ανέμων, στη γειτονική επαρχία του Μαζινταγί του νομού Μάρντιν.

Όλες οι εστίες έχουν κατασβεστεί και διεξάγεται έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς από την οικεία εισαγγελική αρχή.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki anız yangınında soğutma çalışması tamamlandı https://t.co/CfyibqJUDm pic.twitter.com/75o4SS3oDZ June 21, 2024

