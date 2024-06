Μακελειό στο Νταγκεστάν: Τουλάχιστον 16 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από επιθέσεις σε εκκλησίες και συναγωγή (videos)

Αιματηρές επιθέσεις σε μια συναγωγή, δύο ορθόδοξες εκκλησίες και ένα φυλάκιο της αστυνομίας εξαπέλυσαν ένοπλοι σε δύο πόλεις του Νταγκεστάν της Ρωσίας την Κυριακή (23/6).

Σύμφωνα με τον έως τώρα απολογισμό, νεκροί είναι ένας 66χρονος ιερέας και τουλάχιστον 15 αστυνομικοί, όπως ανακοίνωσε ο Σεργκέι Μέλικοφ, ηγέτης της συγκεκριμένης ρωσικής δημοκρατίας στον Βόρειο Καύκασο.

Πάντως εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

«Είναι μια τραγική ημέρα για το Νταγκεστάν και ολόκληρη τη χώρα», είπε ο Σεργκέι Μέλικοφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Οι συντονισμένες επιθέσεις ενόπλων στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, τη Μαχατσκαλά, και στην πόλη Ντερμπέντ (νοτιότερα), σημειώθηκαν τρεις μήνες μετά το μακελειό με τους 145 νεκρούς σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, για το οποίο την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

BREAKING:



The priest who had his throat slit by the Islamist terrorists in the terror attack today in Dagestan, Russia has been identified.



Fr. Nikolai Kotelnikov was murdered in the Derbent Church of the Intercession of the Blessed Virgin Mary pic.twitter.com/B5gCfWQADv