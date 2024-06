Μπανγκλαντές: Πέθανε ο πιο διάσημος δήμιος της χώρας – Έγινε συγγραφέας και σταρ στο TikTok (videos)

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο πιο διάσημος δήμιος στο Μπανγκλαντές, ο οποίος έγινε συγγραφέας και σταρ του TikTok τους τελευταίους μήνες της ζωής του.

Ο Σαχτζαχάν Μπουία είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 42 ετών για τον φόνο ενός φορτηγατζή το 1979 στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με αστυνομικούς. Προτού ακόμη καταδικαστεί, ενώ ήταν ακόμη προφυλακιστέος, παρατήρησε ότι οι κρατούμενοι που αναλάμβαναν να οδηγήσουν στην κρεμάλα θανατοποινίτες απολάμβαναν «βασιλική» μεταχείριση στη φυλακή.

Έτσι προσφέρθηκε εθελοντικά να γίνει δήμιος. Κάθε φορά που οδηγούσε στην κρεμάλα έναν θανατοποινίτη, του ετοίμαζαν ένα πλούσιο γεύμα (συνήθως πιλάφι με κοτόπουλο και βοδινό), ενώ του αφαιρούσαν λίγους μήνες από την ποινή που του είχε επιβληθεί.

#Bangladesh's deadliest hangman #ShahjahanBhuiyan, who executed six killers of #Bangabandhu, dies in Dhaka hospital https://t.co/nKGmuld15b