Η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να εισβάλουν βουλή της Κένυας σήμερα, με τουλάχιστον 10 διαδηλωτές να σκοτώνονται, δεκάδες να τραυματίζονται και τμήματα του κτιρίου του κοινοβουλίου να πυρπολούνται την ώρα που βουλευτές συζητούσαν το φορολογικό νομοσχέδιο, κατά του οποίου διαδήλωσαν χιλιάδες άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν εναντίον των σχεδιαζόμενων φορολογικών αυξήσεων.

Εκτυλίχθηκαν σκηνές χάους, όταν διαδηλωτές όρμησαν στις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες τους απώθησαν σε μια προσπάθεια να εισβάλουν στο κτίριο του κοινοβουλίου. Φλόγες αναδύονταν από μέσα το κτίριο.

