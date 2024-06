Έντι Μέρφι: Το «Shrek 5» θα κυκλοφορήσει το 2025

Μετά από 23 χρόνια που πέρασαν από την πρώτη ταινία, το «Shrek 5» πρόκειται να κυκλοφορήσει το επόμενο έτος.

Την αποκάλυψη έκανε ο Έντι Μέρφι, ο οποίος δανείζει τη φωνή του στον Γάιδαρο (Donkey) στις ταινίες «Shrek» – όχι μόνο επιβεβαίωσε ότι μια νέα ταινία είναι πράγματι στο στάδιο της παραγωγής, αλλά ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη και ξεχωριστό φιλμ για τον Γάιδαρο.

Eddie Murphy says he thinks ‘SHREK 5’ will release in 2025.



He has begun recording his lines for the film.



(Source: https://t.co/B3kTvwIdeo) pic.twitter.com/x8PpY6XDRc