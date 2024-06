Μπιλ Κομπς: Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός, μια από τις μακροβιότερες παρουσίες του παγκόσμιου κινηματογράφου (Video)

Την τελευταία του πνοή άφησε πλήρης ημερών, λίγο μετά τα 90ά γενέθλιά του, ο Μπιλ Κομπς το βράδυ της Τρίτης (26/6) στο σπίτι του στο Ρίβερσαϊντ στην Καλιφόρνια.

Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του με μια ανάρτηση στα social media.

«Ο Μπιλ Κομπς γιόρτασε πρόσφατα και με χαρά τα 90ά γενέθλιά του περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα. Ως οικογένεια παρηγορούμαστε γνωρίζοντας ότι ο Μπιλ έχει βρει την ειρήνη και την αιώνια ανάπαυση με τον Ουράνιο Πατέρα. Ζητάμε τις προσευχές και τα συλλυπητήριά σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου» τόνισε, σε ανακοίνωση, ο αδερφός του.

Veteran actor Bill Cobbs, who starred The Bodyguard, Night at the Museum, Air Bud, and more, has sadly passed away at 90.



Rest in peace. pic.twitter.com/CHLR27eRS8