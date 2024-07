Μπεν Άφλεκ – Ματ Ντέιμον: Στο Netflix η νέα τους ταινία «RIP»

Την επιστροφή τους στη μεγάλη οθόνη για το αστυνομικό θρίλερ «RIP» ετοιμάζουν οι Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον, με τα διεθνή Μέσα να κάνουν γνωστό πριν λίγο καιρό την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Νέες πληροφορίες αναφέρουν, μάλιστα, πως το Netflix απέκτησε τα δικαιώματα για το αστυνομικό θρίλερ «RIP» με πρωταγωνιστές το κινηματογραφικό δίδυμο.

Πριν από σχεδόν 20 ημέρες, σε αποκλειστικό δημοσίευμά του είχε αναφέρει ότι η ταινία ήταν διαθέσιμη στην αγορά και ήταν θέμα χρόνου να βρεθεί εταιρεία διανομής, καθώς είχε προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.

EXCLUSIVE: Netflix looks to have landed a big fish before everyone bolts for the Fourth of July holiday as Deadline is hearing the streamer has landed the rights to the crime thriller ‘RIP’ starring Matt Damon and Ben Affleck with Joe Carnahan directing https://t.co/GEMthDXpTC