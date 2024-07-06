ΣΥΡΙΖΑ: Λεκτικό επεισόδιο Κασσελάκη – Γεωργόπουλο στο περιθώριο της συνεδρίασης – Τι καταγγέλλει ο πρώην οικονομικός διευθυντής

Φραστικό επεισόδιο με τον «απολυμένο», πρώην οικονομικό διευθυντή του ΣΥΡΙΖΑ, Θύμιο Γεωργόπουλο, είχε ο Στέφανος Κασσελάκης, έξω από την αίθουσα της Κεντρικής Επιτροπής.

Την ώρα που ο Στέφανος Κασσελάκης έμπαινε στην αίθουσα «έπεσε» πάνω στον Θύμιο Γεωργόπουλο που μετέφερε σε δημοσιογράφους τα όσα είπε κατά την ομιλία του στο βήμα της ΚΕ για τα οικονομικά του κόμματος και των κομματικών ΜΜΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ του έκανε παρατήρηση σε αυστηρό ύφος: «αυτά στα όργανα τα λέμε Θύμιο, αυτό που κάνεις είναι αντικαταστατικό» για να λάβει την απάντηση, «λέω τα σημεία της ομιλίας μου, τα είπε και μέσα».

Στον «διαπληκτισμό» πήρε μέρος μέλος της ΚΕ, η οποία απευθυνόμενη στον πρώην οικονομικό διευθυντή του επιτέθηκε «δεν είπες πώς διορίστηκες όμως» με τον ίδιο να απαντά ότι αυτό έγινε με απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής.

Στην τοποθέτησή του, ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε στις αιχμές Κασσελάκη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε την εποχή του Αλέξη Τσίπρα τα οικονομικά του με καθαρά χέρια».

«Έχω επιτέλους την ευκαιρία να “απολογηθώ” στην ΚΕ και στα μέλη του κόμματος. Γιατί έγινε το πρωτοφανές, όχι μόνο να απολυθώ με απόφαση Κασσελάκη από τη θέση που η Γραμματεία και η ΚΕ μου είχαν εμπιστευτεί. Αλλά και να βρεθώ κατηγορούμενος με ποινικούς όρους. Να συνδεθεί το όνομά μου με μαύρα ταμεία και ύποπτες συναλλαγές, όχι από τον αδίστακτο πολιτικό μας αντίπαλο, αλλά από την ηγεσία του ίδιου μας του κόμματος», επισήμανε.

»Δεν είναι μια προσωπική υπόθεση, ένας άτυχος χειρισμός κλπ. Είναι ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα που αγγίζει όλη την αριστερά, αμφισβητεί τα ηθικά της χαρακτηριστικά εκ των ένδον, έδωσε και δίνει όπλα στους “απέναντι” να πλήξουν το σκληρό πυρήνα της ηθικής μας. Με πρώτο και κύριο στόχο τον πυρήνα της ηθικής του Αλέξη Τσίπρα», πρόσθεσε.

«Μαύρα ταμεία; Μαύρα χρήματα; Πώς μπορεί να γίνει ανεκτή μια τέτοιου είδους επίθεση; Τι αγάπη δείχνει για το κόμμα μας η ίδια του η ηγεσία; Τι είδους συναίσθηση ευθύνης και ειλικρίνειας; Και πόσο βοηθάει τις μάχες του κόμματος σε μια δύσκολη περίοδο; Σ’ αυτά τα ερωτήματα καλείται να απαντήσει ο πρόεδρος και η Κεντρική μας Επιτροπή», τόνισε.

Μάλιστα, διερωτήθηκε: «Τι αποκομίζει ο θεατής, όταν ο πρόεδρος δηλώνει “δεν νομίζω” ότι υπήρχαν μαύρα χρήματα, αλλά προσθέτει ”ρωτήστε τον προηγούμενο οικονομικό διευθυντή”;».

«Ε, λοιπόν, ο πρώην οικονομικός διευθυντής, με δεκαετίες θητείας στην Αριστερά, απαντά πρόεδρε: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαχειρίστηκε την εποχή του Αλέξη Τσίπρα τα οικονομικά του με καθαρά χέρια. Με λιτότητα, με σεβασμό μέχρι το τελευταίο ευρώ, με προσωπική και κομματική εντιμότητα. Αυτός είναι ο λόγος που ούτε και οι πιο ορκισμένοι εχθροί του κόμματος δεν τόλμησαν ποτέ να μας αμφισβητήσουν σ’ αυτό το πεδίο. Φτωχοί μπήκαμε στον αγώνα της Αριστεράς, με πρώτο τον Αλέξη Τσίπρα, και φτωχοί παραμένουμε. Κι αυτό κάτι σημαίνει σε μια εποχή που άλλοι παινεύονται για τα πλούτη τους.

Τι όμως σημαίνει, τι πρέπει να σκεφτούμε, πώς πρέπει να αντιδράσουμε, όταν η ηγεσία του κόμματος, για τους δικούς της λόγους, εισάγει στο δημόσιο διάλογο τέτοιο ζήτημα; Όταν φορτώνει στο κόμμα, στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε μένα προσωπικά ως υπεύθυνο, μια τέτοιου είδους “ρετσινιά;”», κατέληξε.

