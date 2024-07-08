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08.07.2024 14:06

Τζόνι Ντεπ: Θα συμμετάσχει σε σειρά συναυλιών του Αντρέα Μποτσέλι

08.07.2024 14:06
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Ο διάσημος Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι επαίνεσε τον Τζόνι Ντεπ ως έναν «αφοπλιστικά γοητευτικό ηθοποιό» πριν από την κοινή τους συναυλία.

Ο Ντεπ, ο οποίος πέρασε τα τελευταία δύο χρόνια προετοιμάζοντας την επάνοδο στην υποκριτική και στο συγκρότημά του μετά τη δίκη του για συκοφαντική δυσφήμιση το 2022 κατά της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ, θα εμφανιστεί ως ειδικός καλεσμένος στη σειρά συναυλιών του Μποτσέλι στην Τοσκάνη της Ιταλίας.

Ο Μποτσέλι ανακοίνωσε την είδηση στο Instagram την περασμένη εβδομάδα γράφοντας: «Ένας αφοπλιστικά γοητευτικός ηθοποιός που έχει δώσει πνοή σε αμέτρητους εμβληματικούς χαρακτήρες στη μεγάλη οθόνη, το μουσικό ταλέντο του εκλεκτού καλλιτέχνη είναι εξίσου μεγάλο: ένας πραγματικός ροκ σταρ που αγαπήθηκε και χειροκροτήθηκε παντού.

«Θυμάμαι με αγάπη την επίσκεψή του στο σπίτι μου στην Τοσκάνη, όταν παίζαμε και τραγουδούσαμε» πρόσθεσε.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι αυτό το απροσδόκητο ζευγάρι θα εμφανιστεί ξανά – και αυτή τη φορά δημόσια, καθώς οι θαυμαστές του θα ενθουσιαστούν να το ακούσουν. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Τζόνι που αποδέχτηκε την πρόσκλησή μας: θα είναι χαρά να τον καλωσορίσουμε στη σκηνή του Teatro del Silenzio».

Η τριήμερη σειρά συναυλιών, με αφορμή τα 30 χρόνια καριέρας του Αντρέα Μποτσέλι στη μουσική, θα πραγματοποιηθεί στις 15, 17 και 19 Ιουλίου.

Άλλοι καλλιτέχνες που θα πάρουν μέρος είναι οι Μπράιαν Μέι, Εντ Σίραν,Ράσελ Κρόου, Ντέιβιντ Φόστερ και Κάθριν ΜακΦι, Πλασίντο Ντομίνγκο, Χοσέ Καρέρας κ.ά.

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