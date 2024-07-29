search
29.07.2024 16:29

Πληροφορίες ότι νέος ΓΓ του ΕΟΤ αναλαμβάνει ο Ανδρέας Φιορεντίνος, για τη θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή θα προταθεί η Άννα Στρατινάκη

29.07.2024 16:29
Untitled design (1)

Ο πρώην τομεάρχης Τουρισμού της Νέας Δημοκρατίας και άλλοτε πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Μυκόνου, Ανδρέας Φιορεντίνος αναμένεται να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο του ανασχηματισμού που έγινε σήμερα σε δεκάδες γενικές γραμματείες υπουργείων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η Άννα Στρατινάκη μέχρι σήμερα γενική γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων θα προταθεί για Συνήγορος του Καταναλωτή.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δυο εβδομάδες ο ΓΓ του ΕΟΤ, Δημήτρης Φραγκάκης ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί.

