07.08.2024 20:58

Ολυμπιακοί Αγώνες: Σοκαριστικός τραυματισμός της Μπεργκ στον ημιτελικό του χόκεϊ

07.08.2024 20:58
xokei-new

Η Ολλανδία έγινε η πρώτη φιναλίστ του τελικού στο γυναικείο χόκεϊ των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, μετά το 3-0 επί της Αργεντινής στον ημιτελικό της Τετάρτης (7/8).

Η νίκη της, όμως, επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του αστεριού της ομάδας, Τζούσιε Μπεργκ, η οποία χτυπήθηκε στο πρόσωπο από μια μπάλα με αποτέλεσμα να γεμίσει αίματα το πρόσωπό της και να χρειαστεί άμεσα ιστρική φροντίδα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ξεκίνημα του ημιτελικού. Σε μία ανύποπτη φάση, η μπάλα χτύπησε το δοκάρι της Αργεντινής και στη συνέχεια στο πρόσωπο του νο16 της Ολλανδίας. Οι γιατροί έσπευσαν άμεσα στο σημείο και μετέφεραν την αθλήτρια εκτός γηπέδου, ενώ έτρεχε πολύ αίμα από τη μύτη της, για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. 

Στη συνέχεια την μετέφεραν στ΄ αποδυτήρια. Το ματς σταμάτησε, καθώς δύο εθελοντές μπήκαν στο γήπεδο για να καθαρίσουν το αίμα από το χορτάρι. Ευτυχώς, ο τραυματισμός δεν ήταν σοβαρός και η Μπεργκ κατάφερε να επιστρέψει, με επιδέσμους στο πρόσωπο και μια νέα φανέλα. Κάθισε στον πάγκο, κρατώντας τον πάγο στη μύτη της!

