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07.08.2024 20:34

Τόρι Σπέλινγκ: Θυμάται την πρώτη της επίσκεψη στο σπίτι του Τσάρλι Σιν – «Μου πρόσφερε κρακ»

07.08.2024 20:34
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credit: AP

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Η Τόρι Σπέλινγκ αποκάλυψε πως ο Τσάρλι Σιν της προσέφερε ναρκωτικά, όταν πήγε για πρώτη φορά στο σπίτι του.

Η ηθοποιός, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από την συμμετοχή της στην σειρά «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη όταν συνάντησε τον Τσάρλι Σιν.

«Η πόρτα ανοίγει και ο Τσάρλι στέκεται εκεί με ένα χαβανέζικο πουκάμισο και μου δίνει κάτι και μου λέει “θες από αυτό;”», σημείωσε η Τόρι Σπέλιγνκ.

Αν και δεν διευκρίνησε πότε συνέβη αυτό το περιστατικό, τόνισε ότι δεν δέχτηκε αυτό που της προσέφερε και ζήτησε απλώς ένα ποτό. Τότε, η Τόρι Σπέλινγκ δεν κατάλαβε τι ακριβώς ήταν αυτό που ήθελε να της δώσει, όμως καιρό αργότερα, κατάλαβε ότι ήταν κρακ.

«Είπα “όχι ευχαριστώ” και μου είπε “έλα μέσα”. Δεν είδα καν το διαμέρισμά του, γιατί ήταν πολύ σκοτεινά. Όλα τα φώτα ήταν σβηστά. Με πάει στην κουζίνα και μου λέει “θες κάτι άλλο;”. Ήμουν τρομοκρατημένη με το τι μπορεί να μου δώσει και του ζήτησαα ένα ποτό. Μετά σκέφτηκα, “αν έχει βάλει κάτι μέσα στα ποτά;”. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ», περιέγραψε.

Η Τόρι Σπέλιγνκ τελικά ήπιε ένα αναψυκτικό, ενώ ξεκαθάρισε πως παρά τη χρήση ουσιών, ο Τσάρλι Σιν ήταν πάντοτε πολύ ευγενικός μαζί της.

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