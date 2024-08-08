Επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα

Ο καπετάνιος ενός πλοίου ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση από δύο μικρά σκάφη ενώ έπλεε σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νότια της Μόκα, στην Υεμένη και ένα βλήμα ρουκετοβόλου εξερράγη κοντά σε αυτό, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο DELTA BLUE με σημαία Λιβερίας.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον εμπορικών και πολεμικών σκαφών στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή. Το πλοίο κατευθύνεται προς το επόμενο λιμάνι, ανέφερε η UKMTO.

Στα δύο μικρά, ασπρόμαυρα σκάφη επέβαιναν από τέσσερα άτομα στο καθένα που φορούσαν κάτι που έμοιαζε με ασπροκίτρινο αδιάβροχο.

Οι επιθέσεις των Χούθι, για τις οποίες ΗΠΑ και Βρετανία έχουν εξαπολύσει πλήγματα σε αντίποινα, διαταράσσουν το διεθνές εμπόριο. Πολλές εφοπλιστικές εταιρείες άλλαξαν τα δρομολόγια των πλοίων τους ώστε να μην περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, επιλέγοντας να κάνουν τον γύρο της Αφρικής.

