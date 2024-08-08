search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 13:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.08.2024 21:28

Επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα

08.08.2024 21:28
XOUTHI_ELLHNOKTHTO

Ο καπετάνιος ενός πλοίου ανέφερε ότι δέχτηκε επίθεση από δύο μικρά σκάφη ενώ έπλεε σε απόσταση 45 ναυτικών μιλίων νότια της Μόκα, στην Υεμένη και ένα βλήμα ρουκετοβόλου εξερράγη κοντά σε αυτό, ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο DELTA BLUE με σημαία Λιβερίας.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον εμπορικών και πολεμικών σκαφών στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

Το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή. Το πλοίο κατευθύνεται προς το επόμενο λιμάνι, ανέφερε η UKMTO.

Στα δύο μικρά, ασπρόμαυρα σκάφη επέβαιναν από τέσσερα άτομα στο καθένα που φορούσαν κάτι που έμοιαζε με ασπροκίτρινο αδιάβροχο.

Οι επιθέσεις των Χούθι, για τις οποίες ΗΠΑ και Βρετανία έχουν εξαπολύσει πλήγματα σε αντίποινα, διαταράσσουν το διεθνές εμπόριο. Πολλές εφοπλιστικές εταιρείες άλλαξαν τα δρομολόγια των πλοίων τους ώστε να μην περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ, επιλέγοντας να κάνουν τον γύρο της Αφρικής.

Διαβάστε επίσης:

Ρωσίδα σκακίστρια προσπάθησε να δηλητηριάσει αντίπαλo αλείφοντας τα πιόνια με υδράργυρο (Video)

Κάμαλα Χάρις: Μισόλογα σε ακτιβιστές – Δεν συζητά καν εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ, λένε συνεργάτες της

Σε επιφυλακή η κυβέρνηση της Λιβύης για μια «πιθανή επίθεση» από δυνάμεις του Χαλίφα Χάφταρ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes_bloka_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση προειδοποιεί με «plan B» και κυρώσεις – Δεν υποχωρούν οι αγρότες

ACROPOLIS_NEW_YEAR
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν στην Αθήνα: Υπέροχες προτάσεις για παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη αστυνομικός με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

kennedy-center-trailer
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συγκρότημα τζαζ ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο Κέντρο Κένεντι επειδή μετονομάστηκε σε «Κέντρο Τραμπ-Κένεντι»

sygrousi-dexamenoploiwn-kwnstantinoupoli
ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Συγκρούστηκαν δύο αγκυροβολημένα δεξαμενόπλοια (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 13:56
agrotes_bloka_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Η κυβέρνηση προειδοποιεί με «plan B» και κυρώσεις – Δεν υποχωρούν οι αγρότες

ACROPOLIS_NEW_YEAR
ΕΛΛΑΔΑ

Ρεβεγιόν στην Αθήνα: Υπέροχες προτάσεις για παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

astynomikos-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη αστυνομικός με μισό κιλό κοκαΐνη, υπηρετεί στο αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

1 / 3