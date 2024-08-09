Έσβησε η φωτιά στην Αθηνών-Κορίνθου μετά την ανατροπή βυτιοφόρου

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς το πρωί της Παρασκευής ανετράπη βυτιοφόρο στη Λεωφόρο Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη φωτιά και να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους οδηγούς.

Με εντολή της Τροχαίας, δόθηκαν σε κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Πάτρα, ενώ παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα και ισχύει η εκτροπή στην περιοχή των διοδίων του Ισθμού. August 9, 2024

Για κάποια λεπτά έκλεισε η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα, ωστόσο η πυρκαγιά κατεσβέσθη λίγο πριν τις 11 το πρωί και δύο λωρίδες προς Κόρινθο άνοιξαν.

Το ρεύμα προς Αθήνα παρέμεινε για περισσότερη ώρα κλειστό, καθώς στον δρόμο είχε χυθεί πετρέλαιο.

Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπή των οχημάτων στον κόμβο Κινέτας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Επί τόπου επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

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