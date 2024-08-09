Έσβησε η φωτιά στην Αθηνών-Κορίνθου μετά την ανατροπή βυτιοφόρου

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, καθώς το πρωί της Παρασκευής ανετράπη βυτιοφόρο στη Λεωφόρο Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη φωτιά και να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους οδηγούς.
Για κάποια λεπτά έκλεισε η Εθνική Οδός και στα δύο ρεύματα, ωστόσο η πυρκαγιά κατεσβέσθη λίγο πριν τις 11 το πρωί και δύο λωρίδες προς Κόρινθο άνοιξαν.
Το ρεύμα προς Αθήνα παρέμεινε για περισσότερη ώρα κλειστό, καθώς στον δρόμο είχε χυθεί πετρέλαιο.
Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπή των οχημάτων στον κόμβο Κινέτας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.
Επί τόπου επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
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