Πρώτο σε τηλεθέαση το «Σόι σου»

Από όσους επιλέγουν για την ψυχαγωγία τους την τηλεόραση οι περισσότεροι – 406.000 τηλεθεατές- προτίμησαν την Παρασκευή την κωμική σειρά «Το σόι σου» του Alpha και περίπου άλλοι τόσοι το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1.

Την ίδια ώρα τα αγωνίσματα στίβου από τους Αγώνες του Παρισιού που έδειχνε απευθείας η ΕΡΤ2, αποτέλεσαν την τρίτη επιλογή της ημέρας, καθώς το πρόγραμμα συγκέντρωσε την προσοχή 358.000 τηλεθεατών.

Ελάχιστα λιγότεροι προτίμησαν το πρώτο επεισόδιο (από τα δύο) του «Εκατομμυριούχου» και στη μέση της δεκάδας πλασαρίστηκε επεισόδιο της δραματοποιημένης σειράς ριάλιτι «Οικογενειακές ιστορίες».

Η κάμψη της τηλεθέασης, λόγω διακοπών και αλλαγής συνηθειών, ωφέλησε τα δελτία ειδήσεων καναλιών, τέσσερα από τα οποία πλασαρίστηκαν στη δεκάδα του ημερήσιου τηλεβαρμόμετρου με τηλεθέαση από 3% έως 2,8%.

