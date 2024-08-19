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19.08.2024 15:46

«Grotesquerie»: Νέα σειρά τρόμου από τον δημιουργό του «American Horror Story» (photos/video)

19.08.2024 15:46
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Από τον δημιουργό του «American Horror Story», Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy) έρχεται η ολοκαίνουργια σειρά τρόμου, «Grotesquerie». Το FX έδωσε στην δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της σειράς που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Το σενάριο των 10 επεισοδίων που έγραψε ο Μέρφι μαζί με τους Τζον Ρόμπιν Μπάιτζ (Jon Robin Baitz) και Τζο Μπέικεν (Joe Baken) επικεντρώνεται σε «μια σειρά από αποτρόπαια εγκλήματα που αναστατώνουν μια μικρή κοινότητα. Η ντετέκτιβ Lois Tryon νιώθει ότι αυτά τα εγκλήματα είναι απόκοσμα προσωπικά, σαν κάποιος -ή κάτι- να την κοροϊδεύει. Χωρίς στοιχεία και χωρίς να ξέρει πού να στραφεί, δέχεται τη βοήθεια της Αδελφής Megan. Ωστόσο, βρίσκονται παγιδευμένες σε έναν μοχθηρό ιστό, που φαίνεται να δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις».

Πρωταγωνιστούν οι Νίσι Νας (Niecy Nash), Λέσλι Μάνβιλ (Lesley Manville), Κόρτνεϊ Βανς (Courtney B. Vance), Τέσα Φερέρ (Tessa Ferrer), Ρέιβεν Γκούντγουιν (Raven Goodwin) και ο σύντροφος της Τέιλορ Σουίφτ, Τράβις Κέλσι (Travis Kelce).

Σύμφωνα με το Bloody Disgusting, την σκηνοθεσία εκτός από τον δημιουργό έχουν αναλάβει οι Μαξ Γουίνκλερ (Max Winkler), Αλέξις Μάρτιν Γούνταλ (Alexis Martin Woodall) και Έλεγκανς Μπράτον (Elegance Bratton).

Το «Grotesquerie» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου στο FX και την επόμενη ημέρα στο Hulu.

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