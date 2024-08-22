Ροζ φλαμίνγκο εμφανίστηκαν μαζικά στις ελληνικές παραλίες – Γιατί τις προτιμούν (Video)

Με ένα μοναδικό και πανέμορφο θέαμα έρχονται συχνά αντιμέτωποι στις ελληνικές παραλίες πολλοί λουόμενοι.

Νεαρά φλαμίνγκο κάνουν την εμφάνισή τους σε παραλίες ψάχνοντας τροφή, ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, δεν είναι το φυσικό τους περιβάλλον.

Η πρόεδρος της ANIMA, Μαρία Γανωτή, μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την εμφάνιση πανέμορφων ροζ φλαμίνγκο στις ελληνικές παραλίες και πώς να αντιδράσουμε στη θέα τους.

«Είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται συνήθως στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου. Φέτος έγινε σε πιο μεγάλη ένταση, κάτι που δεν το έχουμε ρυθμίσει.

Οφείλεται στη μεγάλη ξηρασία και ανομβρία. Τα πουλιά, τα σμήνη αναζητούν έναν υγρότοπο για να τραφούν και στην αναζήτηση κάποια μικρά χάνονται, τα παρασύρει ο αέρας γιατί είναι πολύ ελαφρά, μικρά και λεπτεπίλεπτα.

Τα βλέπουμε σε κάποιες παράλιες μαζί με τους λουόμενους, κάτι που δεν είναι καλό γι’ αυτά», είπε αρχικά.

Και συνέχισε η κ. Γανωτή: «Σε όλη την Κρήτη, στις παραλίες της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες, στις παραλίες της Αττικής, Αιτωλοακαρνανία.

Το αλμυρό νερό της θάλασσας δεν τους προσφέρει κάτι, δεν μπορούν να φάνε.

Στο υφάλμυρο νερό όμως μπορούν να τραφούν και ψάχνουν μία λιμνοθάλασσα ή γλυκό νερό να έχει λάσπη θέλουν για να μπουν να κατέβουν με τα πόδια τους και οι μικροοργανισμοί που τρώνε, να τους φιλτράρουν με το ράμφος.

Αυτό κάνουν όταν έχουν το κεφάλι στο νερό. φιλτράρουν το νερό, βγάζουν το νερό και κρατάνε το φαΐ. Στην Αφρική ζουν κατά εκατομμύρια μαζί και στην Ελλάδα, κατά εκατοντάδες, σε Έβρο, Μεσολόγγι κ.λπ.».

Για τη διατροφή των ζώων ανέφερε: «Το χρώμα τους έχει να κάνει και με τη διατροφή τους. Τρώνε αυτή την τροφή που έχει αυτές τις χρωστικές και παίρνουν αυτό το χρώμα.

Ένα τέτοιο φλαμινγκάκι, όταν το δούμε σε παραλία, είναι σαστισμένο και δεν κουνιέται. Δεν σημαίνει ότι έχει φιλικές ή εχθρικές διαθέσεις, είναι απλώς σαστισμένα νεαρά παιδάκια.

Εμείς δίνουμε οδηγίες, αν υπάρχει κοντινός μας συνεργάτης, για να μεταφερθεί το ζώο σε ένα μέρος που να μπορεί τουλάχιστον να φάει.

Θα πρέπει να μας ανησυχήσει ότι βλέπουμε πολλά εξαντλημένα πουλιά φέτος, πρέπει να έχει γίνει τεράστια ζημιά. Έχουμε δει πολλά πεθαμένα».

«Έχουμε πολλούς πελαργούς που σκοτώνονται στα καλώδια. Από την ξηρασία και την εξάντληση έχουμε πολλούς γύπες από την Κρήτη που είναι αφυδατωμένοι, επίσης και πολλά αρπακτικά, γερακίνες.

Πήραμε χθες έναν νεαρό χρυσαετό στα χέρια μας, και αντί να ζυγίζει 4 κιλά, ζύγιζε 2.200. Είναι τραγικές οι καταστάσεις.

Να μην ενοχλήσουν οι λουόμενοι τα φλαμίνγκο, να επικοινωνήσουν με έναν ειδικό, γιατί πρέπει να μεταφερθεί το ζώο», κατέληξε.

