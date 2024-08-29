Χούθι: Νέο βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Sounion – Ο ρόλος της Ελλάδας στη ρυμούλκησή του

Το φως της δημοσιότητας είδε νέο βίντεο – ντοκουμέντο από την επίθεση των Χούθι στο δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων Sounion.

Στο βίντεο που δημοσίευσαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες, διακρίνεται μια ισχυρότατη έκρηξη στο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε περισσότερους από 150.000 τόνους αργού πετρελαίου. Το πλοίο φλέγεται εγκαταλελειμμένο, 77 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών της Υεμένης.

#BREAKING: Video released by the #Houthi terrorists of the #Iran's Islamic Regime shows that they set the Greek oiler, SOUNION, on fire in #RedSea. This is how they created a humanitarian catastrophe which for decades will harm ecosystem in the region. pic.twitter.com/sj87BADTFc — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) August 29, 2024

Οι Χούθι είχαν δημοσιοποιήσει κι άλλο βίντεο στις 23 Αυγούστου από την επίθεσή τους στο ελληνόκτητο πετρελαιοφόρο, στη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

The Houthi Terrorist Group in Western Yemen has released a Video showing them Striking the Greek-Flagged Oil Tanker, M/T Sounion earlier today in the Southern Red Sea, after it was Evacuated on Wednesday by the French Navy. The Ship, which is filled with over 150,000 Tons of… pic.twitter.com/NbkTnXH8Wi — OSINTdefender (@sentdefender) August 23, 2024

Οι αντάρτες της Υεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν επιχειρήσαν να δικαιολογήσουν την επίθεση, υποστηρίζοντας πως η πλοιοκτήτρια εταιρεία «παραβίασε την απόφαση απαγόρευσης εισόδου στα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης».

Ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια ρυμούλκησης του πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου «Sounion», που πλέει ακυβέρνητο στην Ερυθρά Θάλασσα αφότου επλήγη την προηγούμενη εβδομάδα από τους αντάρτες Χούθι, αναλαμβάνει η Ελλάδα, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg. Υπάρχει έντονη ανησυχία για μεγάλη οικολογική καταστροφή σε περίπτωση διαρροής του φορτίου του.

Για το σχέδιο ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκου Μητσοτάκη, συντονίστηκε με Ευρωπαίους εταίρους και βασικούς περιφερειακούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Η Ελλάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αξιοποίησε επίσης διαύλους επικοινωνίας με το Ιράν, το οποίο υποστηρίζει τους μαχητές Χούθι.

Σύμφωνα με το σχέδιο διάσωσης, το πετρέλαιο από το «Sounion» θα μεταφερθεί σε άλλο πλοίο, ενώ το δεξαμενόπλοιο θα ρυμουλκηθεί σε ασφαλές λιμάνι, πιθανότατα στο Τζιμπουτί, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν τα σχέδια και ζήτησαν να μην κατονομαστούν καθώς οι συζητήσεις είναι ιδιωτικές.

«Έχουμε καλά νέα. Επετεύχθη συμφωνία μετά από ιταλική πίεση, βάσει της οποίας η επιχείρηση Ασπίδες να μπορέσει να συνοδεύσει και να προστατέψει το ελληνικό πετρελαιοφόρο που επλήγη από τους Χούθι ώστε να αποφευχθεί οικολογική καταστροφή», δήλωσε από τις Βρυξέλλες ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι. Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας έκανε δηλώσεις σε δημοσιογράφους της χώρας του, μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Θεωρώ ότι θα πάνε στο Τζιμπουτί, ενώ η Σαουδική Αραβία πρόκειται να προσφέρει, όπως φαίνεται, ένα ρυμουλκό. Οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται και πρόκειται για επιχείρηση με ουσιαστικό περιβαλλοντικό χαρακτήρα, χάρη σε διεθνή συνεργασία, με ισχυρή ιταλική παρουσία», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

«Η επιχείρηση Ασπίδες, η οποία είχε πάντα ως στόχο την υπεράσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και των συνδέσεων που πραγματοποιούνται από εμπορικά πλοία, στη φάση αυτή εγγυάται και την ελευθερία από τη θαλάσσια ρύπανση. Πρόκειται για μια θετική συμφωνία, η οποία αποδεικνύει πόσα πράγματα μπορούν να γίνουν όταν προκύπτει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης», είπε τέλος ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών.

Συμφώνησαν οι Χούθι για την ρυμούλκηση

Οι Χούθι είχαν αρχικά απειλήσει οποιαδήποτε προσπάθεια ρυμούλκησης του πλοίου, όμως τελικά συμφώνησαν να επιτρέψουν την απομάκρυνση του «Sounion». Το τάνκερ θα συνοδεύεται κατά τη διάρκεια της επιχείρησης από ελληνικά, γαλλικά και ιταλικά πλοία που συμμετέχουν στη ναυτική επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι Σαουδάραβες είναι πιθανόν να επιβλέπουν τη μεταφορά του πετρελαίου, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Το πρακτορείο παραθέτει σημερινή δήλωση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη από τις Βρυξέλλες, ο οποίος ανέφερε ότι μίλησε με τον Σαουδάραβα υπουργό Εξωτερικών για να διασφαλίσει ότι «αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια».

Μετέφερε 150.000 τόνους αργού πετρελαίου από το Ιράκ

Το Bloomberg σημειώνει ότι το υπό ελληνική σημαία «Sounion» μετέφερε 150.000 τόνους αργού πετρελαίου από το Ιράκ όταν χτυπήθηκε από τους μαχητές Χούθι της Υεμένης. Το πλήρωμα διασώθηκε, αλλά τμήματα του πλοίου τυλίχθηκαν στις φλόγες, χωρίς μέχρι αυτή τη στιγμή να είναι ξεκάθαρο αν υπάρχει διαρροή πετρελαίου. Εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου είχε δηλώσει προχθές, Τρίτη, ότι το πλοίο φαίνεται να έχει διαρροή, εγείροντας το ενδεχόμενο περιβαλλοντικής καταστροφής, ωστόσο εκπρόσωποι της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΕΣ» το είχαν αρνηθεί. Μετέφερε 150.000 τόνους αργού πετρελαίου από το Ιράκ.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο επισημαίνει ότι σε περίπτωση μεγάλης διαρροής πετρελαίου, αυτή θα είχε σοβαρές συνέπειες για τις ακτές της Υεμένης, καθώς και γειτονικών χωρών. Στο χειρότερο σενάριο μάλιστα, δηλαδή της διαρροής ολόκληρου του φορτίου του «Sounion», θα επρόκειτο για την πέμπτη μεγαλύτερη διαρροή πετρελαίου στα χρονικά, ξεπερνώντας περιστατικά όπως η διαρροή του Sanchi το 2018 κοντά στην Κίνα, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

