Θερμής υποδοχής από το κοινό έτυχε η ταινία έναρξης του 81ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, «Beetlejuice Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον, το σίκουελ της θρυλικής και εξαιρετικά επιτυχημένης, κωμωδίας τρόμου «Σκαθαροζούμης».

Στην πρώτη αυτή ταινία που βγήκε στις αίθουσες το 1988, τα μέλη μιας οικογένειας αφού πεθαίνουν και επιστρέφουν στο σπίτι τους ως φαντάσματα, προσπαθούν να διώξουν τους νέους ιδιοκτήτες, ζητώντας τη βοήθεια του Σκαθαροζούμη, ενός σκανταλιάρη δαίμονα από τον κάτω κόσμο, όμως όλα πάνε στραβά με σουρεαλιστικά ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Στο τωρινό σίκουελ η δράση μεταφέρεται 25 χρόνια μετά, όταν ύστερα από μία αναπάντεχη οικογενειακή τραγωδία, τρεις γενιές της οικογένειας Ντιτζ επιστρέφουν στο Γουίντερ Ρίβερ. Ακόμα στοιχειωμένη από τον Σκαθαροζούμη, η ζωή της Λίντια (την ερμηνεύει και πάλι η Γουινόνα Ράιντερ) ανατρέπεται όταν η επαναστάτρια έφηβη κόρη της, η Άστριντ, ανακαλύπτει το μυστηριώδες μοντέλο της πόλης στη σοφίτα και η πύλη στον άλλο κόσμο ανοίγει κατά λάθος. Με μεγάλους μπελάδες να αναστατώνουν και τους δύο κόσμους, ο Σκαθαροζούμης επανέρχεται (εξίσου απολαυστικός και πάλι ο Μάικλ Κίτον) και ωθεί τη δράση στα άκρα καθώς ο Τιμ Μπάρτον σκηνοθετεί με τον γνωστό του εικαστικό περφεξιονισμό ακροβατώντας ανάμεσα στον παραδοσιακό τρόμο και την ευφάνταστη μαύρη κωμωδία.

Το καστ συμπληρώνουν ο Γουίλεμ Νταφόε, η Τζένα Ορτέγκα, ο Τζάστιν Θερού και βέβαια η Μόνικα Μπελούτσι, σύντροφος πια του σκηνοθέτη, η οποία κλέβει τις εντυπώσεις σε ένα ρόλο κόντρα στο μέχρι τώρα κινηματογραφικό της προφίλ.

Το ζευγάρι του Αμερικανού σκηνοθέτη και της Ιταλίδας ηθοποιού περπάτησε το κόκκινο χαλί της επίσημης έναρξης με ιδιαίτερη χάρη και την αδιαμφισβήτητη αγάπη που το δένει.

«Δεν είχα σκοπό να φτιάξω ένα εντυπωσιακό σίκουελ για τα χρήματα ή κάτι τέτοιο. Ήθελα να το κάνω για πολύ προσωπικούς λόγους. Δεν παρακολούθησα ξανά την πρώτη ταινία για να προετοιμαστώ για τη δεύτερη. Θυμόμουν το πνεύμα της και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα», δήλωσε ο Τιμ Μπάρτον κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τη νέα του ταινία έχοντας δίπλα του τους πρωταγωνιστές του.

Όπως εξήγησε ο Αμερικανός σκηνοθέτης παρόλο που η συνέχεια του «Σκαθαροζούμη» ήταν κάτι που συζητιόταν πάνω από τρεις δεκαετίες, η πρόταση για την ταινία επανήλθε στο προσκήνιο, με αφορμή τη δημιουργία της επιτυχημένης σειράς του στο Netflix, «Wednesday» η οποία αποτέλεσε και την αφετηρία της συνεργασίας του με την Τζένα Ορτέγκα.

Ο Τιμ Μπάρτον δήλωσε πως γύρισε τη συνέχεια του «Σκαθαροζούμη» από καρδιάς. «Όσο μεγαλώνεις, μερικές φορές η ζωή σου παίρνει διαφορετική τροπή από αυτή που είχες φανταστεί. Κάπως έτσι, έχασα τον εαυτό μου. Οπότε, για μένα, αυτή η ταινία ήταν μια αναζωογόνηση, ένα είδος επιστροφής σε αυτά που αγαπώ να κάνω, με τον τρόπο που αγαπώ να τα κάνω και με ανθρώπους που αγαπώ να τα κάνω».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν θα υπάρξει και τρίτη ταινία για τον «Σκαθαροζούμη», ο Μπάρτον απάντησε γελώντας: «Ας κάνουμε τα μαθηματικά, χρειάστηκαν 35 χρόνια για να γίνει η δεύτερη, οπότε στην τρίτη θα είμαι πάνω από εκατό. Μπορεί κάτι τέτοιο να είναι πιθανό με την πρόοδο της επιστήμης σήμερα, αλλά δεν το νομίζω».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 5 Σεπτεμβρίου από την Tanweer.

Διαβάστε επίσης:

Λαζόπουλος για Βουγιουκλάκη: «Την είχε πειράξει πολύ την Αλίκη, αλλά καλά είχα κάνει…»

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Απόδραση» στη Σιγκαπούρη (photos)

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Απόδραση» στη Σιγκαπούρη (photos)