search
ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.08.2024 20:29

Τιμ Μπάρτον στο 81ο Φεστιβάλ Βενετίας: Ο «Σκαθαροζούμης» είναι ένα είδος επιστροφής σε αυτά που αγαπώ να κάνω

29.08.2024 20:29
BURTON_SKATHAROZOUMHS
AP/IMDB

Θερμής υποδοχής από το κοινό έτυχε η ταινία έναρξης του 81ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, «Beetlejuice Beetlejuice» του Τιμ Μπάρτον, το σίκουελ της θρυλικής και εξαιρετικά επιτυχημένης, κωμωδίας τρόμου «Σκαθαροζούμης».

Στην πρώτη αυτή ταινία που βγήκε στις αίθουσες το 1988, τα μέλη μιας οικογένειας αφού πεθαίνουν και επιστρέφουν στο σπίτι τους ως φαντάσματα, προσπαθούν να διώξουν τους νέους ιδιοκτήτες, ζητώντας τη βοήθεια του Σκαθαροζούμη, ενός σκανταλιάρη δαίμονα από τον κάτω κόσμο, όμως όλα πάνε στραβά με σουρεαλιστικά ξεκαρδιστικά αποτελέσματα.

Στο τωρινό σίκουελ η δράση μεταφέρεται 25 χρόνια μετά, όταν ύστερα από μία αναπάντεχη οικογενειακή τραγωδία, τρεις γενιές της οικογένειας Ντιτζ επιστρέφουν στο Γουίντερ Ρίβερ. Ακόμα στοιχειωμένη από τον Σκαθαροζούμη, η ζωή της Λίντια (την ερμηνεύει και πάλι η Γουινόνα Ράιντερ) ανατρέπεται όταν η επαναστάτρια έφηβη κόρη της, η Άστριντ, ανακαλύπτει το μυστηριώδες μοντέλο της πόλης στη σοφίτα και η πύλη στον άλλο κόσμο ανοίγει κατά λάθος. Με μεγάλους μπελάδες να αναστατώνουν και τους δύο κόσμους, ο Σκαθαροζούμης επανέρχεται (εξίσου απολαυστικός και πάλι ο Μάικλ Κίτον) και ωθεί τη δράση στα άκρα καθώς ο Τιμ Μπάρτον σκηνοθετεί με τον γνωστό του εικαστικό περφεξιονισμό ακροβατώντας ανάμεσα στον παραδοσιακό τρόμο και την ευφάνταστη μαύρη κωμωδία.

Το καστ συμπληρώνουν ο Γουίλεμ Νταφόε, η Τζένα Ορτέγκα, ο Τζάστιν Θερού και βέβαια η Μόνικα Μπελούτσι, σύντροφος πια του σκηνοθέτη, η οποία κλέβει τις εντυπώσεις σε ένα ρόλο κόντρα στο μέχρι τώρα κινηματογραφικό της προφίλ.

Το ζευγάρι του Αμερικανού σκηνοθέτη και της Ιταλίδας ηθοποιού περπάτησε το κόκκινο χαλί της επίσημης έναρξης με ιδιαίτερη χάρη και την αδιαμφισβήτητη αγάπη που το δένει.

«Δεν είχα σκοπό να φτιάξω ένα εντυπωσιακό σίκουελ για τα χρήματα ή κάτι τέτοιο. Ήθελα να το κάνω για πολύ προσωπικούς λόγους. Δεν παρακολούθησα ξανά την πρώτη ταινία για να προετοιμαστώ για τη δεύτερη. Θυμόμουν το πνεύμα της και όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα», δήλωσε ο Τιμ Μπάρτον κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για τη νέα του ταινία έχοντας δίπλα του τους πρωταγωνιστές του.

Όπως εξήγησε ο Αμερικανός σκηνοθέτης παρόλο που η συνέχεια του «Σκαθαροζούμη» ήταν κάτι που συζητιόταν πάνω από τρεις δεκαετίες, η πρόταση για την ταινία επανήλθε στο προσκήνιο, με αφορμή τη δημιουργία της επιτυχημένης σειράς του στο Netflix, «Wednesday» η οποία αποτέλεσε και την αφετηρία της συνεργασίας του με την Τζένα Ορτέγκα.

Ο Τιμ Μπάρτον δήλωσε πως γύρισε τη συνέχεια του «Σκαθαροζούμη» από καρδιάς. «Όσο μεγαλώνεις, μερικές φορές η ζωή σου παίρνει διαφορετική τροπή από αυτή που είχες φανταστεί. Κάπως έτσι, έχασα τον εαυτό μου. Οπότε, για μένα, αυτή η ταινία ήταν μια αναζωογόνηση, ένα είδος επιστροφής σε αυτά που αγαπώ να κάνω, με τον τρόπο που αγαπώ να τα κάνω και με ανθρώπους που αγαπώ να τα κάνω».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων για το αν θα υπάρξει και τρίτη ταινία για τον «Σκαθαροζούμη», ο Μπάρτον απάντησε γελώντας: «Ας κάνουμε τα μαθηματικά, χρειάστηκαν 35 χρόνια για να γίνει η δεύτερη, οπότε στην τρίτη θα είμαι πάνω από εκατό. Μπορεί κάτι τέτοιο να είναι πιθανό με την πρόοδο της επιστήμης σήμερα, αλλά δεν το νομίζω».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 5 Σεπτεμβρίου από την Tanweer.

Διαβάστε επίσης:

Λαζόπουλος για Βουγιουκλάκη: «Την είχε πειράξει πολύ την Αλίκη, αλλά καλά είχα κάνει…»

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Απόδραση» στη Σιγκαπούρη (photos)

Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Απόδραση» στη Σιγκαπούρη (photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

gerard-depardieu-new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικαστεί στο Παρίσι για βιασμούς

kaja_kallas_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Κάγια Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ARHS_MOUGKOPETROS
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι, να γλεντάει»

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Ο ντόρος για το «Exathlon» ήταν μεγαλύτερος από την περιέργεια που εκφράστηκε σε τηλεθέαση

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

bardinogannis pavlos kai agapi – new
LIFESTYLE

Παύλος Βαρδινογιάννης: Παντρεύεται με την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Η αναγγελία του γάμου τους

ATM-machine
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απτόητες οι τράπεζες: Επαναφέρουν τις προμήθειες με άλλο όνομα, ως... «πάγιες χρεώσεις λογαριασμών και υπηρεσιών»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 02.09.2025 15:56
kim yong un kina 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στην Κίνα ο Κιμ Γιονγκ Ουν με το… αργό, αλλά θωρακισμένο τρένο, κληρονομιά από τον πατέρα του

02092025kritiparousiasi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Διακίνηση ναρκωτικών, όπλων, πυρομαχικών και εκβιασμοί κληρικών – Η δομή και ο τρόπος δράσης (photos/video)

000-732e363-768×555-1
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Θετική ανταπόκριση από Ζελένσκι και Πούτιν για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη

1 / 3