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02.09.2024 19:52

«Μαύρο» στο X στη Βραζιλία – Ο Μασκ προτρέπει σε παράκαμψη της απαγόρευσης μέσω Starlink

02.09.2024 19:52
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Μια πενταμελής επιτροπή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας ενέκρινε ομόφωνα σήμερα την απόφαση του δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες να κλείσει τον κολοσσό των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης, την πλατφόρμα Χ, στη χώρα επειδή δεν συμμορφώθηκε με τους τοπικούς κανονισμούς.

Οι δικαστές Φλάβιο Ντίνο, Κριστιάνο Ζανίν, Κάρμεν Λουσία και Λουίς Φουξ συμφώνησαν με τον Μοράες, ωστόσο κάποιοι από αυτούς είπαν ότι η αναστολή λειτουργίας μπορεί να ανατραπεί εφόσον η πλατφόρμα συμμορφωθεί με τις προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις.

Η πλατφόρμα Χ σταμάτησε να λειτουργεί στη Βραζιλία –μια από τις μεγαλύτερες αγορές της– τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ο Μοράες διέταξε το κλείσιμό της επειδή δεν όρισε έναν νομικό εκπρόσωπό της στη χώρα, όπως προβλέπει ο νόμος, εντός της διορίας που της είχε δοθεί.

Ωστόσο, ο μεγιστάνας ιδιοκτήτης της πλατφόρμας απτόητος, πρότεινε στους Βραζιλιάνους να χρησιμοποιήσουν ένα λογισμικό για να παρακάμψουν την απαγόρευση, παρά τον κίνδυνο μεγάλων προστίμων που επισύρει μια τέτοια παράβαση.

Η Starlink – η υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου που ελέγχεται από τον Μασκ και έχει 250.000 πελάτες στη Βραζιλία – είπε στο πρακτορείο τηλεπικοινωνιών της χώρας την Κυριακή ότι δεν θα συμμορφωθεί με τις εντολές για αποκλεισμό του X.

Σε μια επίδειξη δύναμης, ο Μασκ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την επιρροή του για να αντιμετωπίσει τις αρχές και να αμφισβητήσει τους νόμους που δεν του αρέσουν.

Ο δικαστής Μοράες πάγωσε τα περιουσιακά στοιχεία της Starlink στη Βραζιλία την περασμένη εβδομάδα και εμπόδισε τη διεξαγωγή συναλλαγών στη χώρα, σε μια προσπάθεια να εισπράξει περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα εναντίον του X επειδή αγνόησε τις εντολές του για αναστολή λογαριασμών. Ο Ντε Μοράες κατηγόρησε το Χ για διάδοση παραπληροφόρησης και ρητορικής μίσους.

Ωστόσο, η Starlink θα μπορούσε να προσπαθήσει να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες στη Βραζιλία χωρίς άδεια, αν και αυτό θα παραβίαζε τη βραζιλιάνικη νομοθεσία. Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς παρόχους Διαδικτύου, οι οποίοι συνήθως συνεργάζονται με μια σειρά εταιρειών υποδομής διαδικτύου για την παροχή συνδέσεων, η Starlink ουσιαστικά συνδέει τους δορυφόρους της απευθείας με τις κεραίες των πελατών. Αυτό θα μπορούσε να αφήσει μικρά περιθώρια στις ρυθμιστικές αρχές να προσπαθήσουν να διακόψουν την υπηρεσία.

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