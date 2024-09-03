Ερυθρά Θάλασσα: Σε εξέλιξη η επιχείρηση διάσωσης του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Sounion που χτύπησαν οι Χούθι (video)

«Σε εξέλιξη» ανοικτά της Υεμένης βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης δεξαμενόπλοιου του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου Sounion, το οποίο συνεχίζεται να φλέγεται αφότου υπέστη επίθεση από τους αντάρτες Χούθι.

Αυτό ανακοίνωσε τη νύχτα της Δευτέρας (2/9) προς Τρίτη (3/9) το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Το Sounion, με 150.000 τόνους αργού πετρελαίου στις δεξαμενές του, χτυπήθηκε επανειλημμένα την 21η Αυγούστου ανοικτά του λιμανιού Χοντάιντα, που ελέγχουν οι αντάρτες, στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι Χούθι, κίνημα προσκείμενο στο Ιράν, ανέλαβαν την ευθύνη για την ενέργεια, αναφέροντας πως το έπληξαν με drones εφόρμησης και πυραύλους.

Γνωστοποίησαν κατόπιν πως τοποθέτησαν εκρηκτικές ύλες στο σκάφος και τις πυροδότησαν, προκαλώντας πυρκαγιές στη γέφυρα — προτού εντέλει δώσουν «έγκριση» το σκάφος να ρυμουλκηθεί σε ασφαλές λιμάνι, για να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή.

Η CENTCOM ανέφερε μέσω X ότι «βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης» του Sounion, που «είναι ακόμη στις φλόγες» και εγείρει απειλή «μείζονος περιβαλλοντικής καταστροφής».

𝗛𝗼𝘂𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗔𝘁𝘁𝗮𝗰𝗸 𝗧𝘄𝗼 𝗖𝗿𝘂𝗱𝗲 𝗢𝗶𝗹 𝗧𝗮𝗻𝗸𝗲𝗿𝘀



On the morning of Sep. 2, the Iranian-backed Houthis attacked two crude oil tankers, the Panama flagged/owned, Greek operated MV BLUE LAGOON I and the Saudi flagged, owned, and operated MV AMJAD, with two… pic.twitter.com/IdqIVpkRNN September 2, 2024

Νωρίτερα, χθες βράδυ, η ναυτική αποστολή Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γνωστοποίησε πως «θα εγγυηθεί την προστασία των ρυμουλκών που θα αναλάβουν την επιχείρηση διάσωσης» και «θα διευκολύνει τις προσπάθειές τους προκειμένου να αποφευχθεί περιβαλλοντική καταστροφή» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Κατά την ίδια πηγή, «συνεχίζουν να καίνε πυρκαγιές στην κύρια γέφυρα του πλοίου», πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει «καμιά ένδειξη διαρροής» αργού.

The MV SOUNION, due to the large amount of crude oil it carries, presents a significant environmental threat. Private companies are involved in the salvage operation that is about to start. Upon their request, EUNAVFOR ASPIDES will provide protection to the tug boats, that will… pic.twitter.com/V1XtJPlEeD September 2, 2024

Το εικοσιπενταμελές πλήρωμα του Sounion, 23 υπήκοοι Φιλιππίνων και 2 υπήκοοι Ρωσίας, διασώθηκε από γαλλική φρεγάτα της δύναμης Ασπίδες την επομένη της επίθεσης που υπέστη.

Το κίνημα των ανταρτών Χούθι, που ελέγχει την πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος του βόρειου τμήματος της Υεμένης, στοχοποιεί πλοία που κατ’ αυτό συνδέονται με το Ισραήλ, τονίζοντας πως δρα για να υποστηρίξει τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συνεχίζει να μαίνεται ο πόλεμος από την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Οι επιθέσεις του με πυραύλους και drones έχουν μετατραπεί σε μείζον πρόβλημα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα γύρω από την Υεμένη, θαλάσσια περιοχή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, ωθώντας τις ΗΠΑ να συγκροτήσουν διεθνή ναυτικό συνασπισμό που δρα στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν και να προχωρήσουν σε σειρά βομβαρδισμών εναντίον θέσεων και οπλικών συστημάτων των Χούθι στην Υεμένη, σε αρκετές περιπτώσεις με τη συνεργασία της Βρετανίας.

Κατά τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, ακόμη δυο πλοία, το ένα εκ των οποίων διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, χτυπήθηκαν χθες Δευτέρα σε επιθέσεις των Χούθι ανοικτά της Υεμένης· δεν αναφέρθηκαν θύματα.

UKMTO DAILY SUMMARY 1600UTC 01 SEP 2024 TO 1600UTC 02 SEP 2024 https://t.co/5mRZhuc9Nz#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/axS5CUiIrg — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) September 2, 2024

Κατά τη CENTCOM, πρόκειται για δυο δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν πετρέλαιο, το πρώτο υπό σημαία Παναμά, το δεύτερο υπό σημαία Σαουδικής Αραβίας. Η ίδια πηγή ανέφερε πως το δεύτερο πλοίο, το Amjad, μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

