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06.09.2024 08:20

Οπαδική συμπλοκή στη Φιλοθέη: «Τι ομάδα είσαστε;» – Ένας 20χρονος στο νοσοκομείο, δύο συλλήψεις (video)

06.09.2024 08:20
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Άγρια επεισόδια με οπαδικά κίνητρα σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (5/9 στη οδό Ολυμπιονίκου Διαδόχου Κωνσταντίνου στη Φιλοθέη.

Ομάδα περίπου 10 ατόμων που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα φέρεται να έστησε ενέδρα στους επιβάτες ενός άλλου οχήματος στο οποίο βρίσκονταν τουλάχιστον τέσσερα άτομα με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 20χρονου.

Οι δράστες της επίθεσης περικύκλωσαν το αυτοκίνητο και αφού ρώτησαν τα θύματα τι ομάδα είναι άρχισαν να προκαλούν ζημιές στο όχημα.

Έπειτα, τους κατέβασαν με τη βία από το ΙΧ και άρχισαν να τους χτυπούν. Μάλιστα, στην προσπάθεια του να διαφύγει ένας εξ αυτών πήδηξε από τοιχίο ύψους δύο μέτρων, με συνέπεια να τραυματιστεί.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία καθώς και η Πυροσβεστική, η οποία χρειάστηκε να απεγκλωβίσει το νεαρό άτομο που είχε εγκλωβιστεί στο σημείο που είχε πέσει.

Μετά από έρευνες της ΕΛΑΣ, εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Κηφισίας το όχημα των φερόμενων ως δραστών.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι οι επιβαίνοντες είχαν σχέση με το περιστατικό. Δύο εξ΄ αυτών έχουν οδηγηθεί στο τμήμα αθλητικής βίας.

Ο 20χρονος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

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