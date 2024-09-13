Ερυθρά Θάλασσα: Εξακολουθεί να φλέγεται το ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο «Sounion» – Νέα προσπάθεια ρυμούλκησης (video)

Νέα προσπάθεια διάσωσης του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Sounion» στην Ερυθρά Θάλασσα, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο 72 ν.μ. δυτικά της Χοντάιντα της Υεμένης, θα πραγματοποιηθεί από ναυγοσωστικό πλοίο και ένα ρυμουλκό.

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια δύο ρυμουλκών που κινητοποιήθηκαν αρχικά για τη ρυμούλκηση του ελληνόκτητου τάνκερ, το Λιμενικό Σώμα ανακοίνωσε ότι ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο, στο οποίο επιβαίνει ειδική ναυαγοσωστική ομάδα με εξειδικευμένο εξοπλισμό, έχει μεταβεί πολύ κοντά στο σημείο. Το ναυαγοσωστικό πλοίο και το ρυμουλκό συνοδεύονται από την ελληνική φρεγάτα «Ψαρά» και γαλλικό πολεμικό πλοίο, προκειμένου να επιχειρηθεί η διάσωση του «Sounion» και του φορτίου του.

Η ρυμούλκηση του ελληνόκτητου τάνκερ, που μεταφέρει 150.000 τόνους ιρακινού αργού πετρελαίου με προορισμό τους Αγίους Θεοδώρους, είχε κριθεί προς το παρόν αδύνατη, λόγω της ύπαρξης μικρών εστιών φωτιάς στο κατάστρωμά του από τις 27 Αυγούστου και των υψηλών θερμοκρασιών.

Επικεφαλής του Ανώτατου Πολιτικού Συμβουλίου των Χούθι δήλωσε ότι η απόφαση να επιτραπεί η απόσυρση του «Sounion» οφείλεται στην ανησυχία για οικολογική καταστροφή, ωστόσο η περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για αρκετά πλοία που δέχονται επιθέσεις.

Το πλοίο δέχτηκε την πρώτη επίθεση από τους Χούθι την Τετάρτη 21 Αυγούστου, με το 25μελές πλήρωμά του (23 Φιλιππινέζοι και δύο Ρώσοι), να μεταφέρεται την επομένη από γαλλικό αντιτορπιλικό σε ασφαλές σημείο στο Τζιμπουτί. Στη συνέχεια ακολούθησαν επιθέσεις με την τοποθέτηση εκρηκτικών μικρής ισχύος στο κατάστρωμα του δεξαμενόπλοιου.

