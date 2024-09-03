Επιχείριση «Ασπίδες»: Το δεξαμενόπλοιο MV Sounion δεν μπορεί να ρυμουλκηθεί προς το παρόν

Η ρυμούλκηση του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου MV Sounion, που βρίσκεται 72 ναυτικά μίλια δυτικά της Χοντεϊντά Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν είναι δυνατή, τουλάχιστον για την ώρα, από τις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει την επιχείρηση διάσωσης του πλοίου που δέχθηκε επίθεση στις 21 Αυγούστου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την επιχείρηση «Ασπίδες», μέσα της επιχείρησης συνδράμουν από την 1η Σεπτεμβρίου προσφέροντας προστασία στα ρυμουλκά που πλέουν κοντά στο MV Sounion με στόχο να αποφευχθεί μια πιθανή περιβαλλοντική καταστροφή.

The MV SOUNION, due to the large amount of crude oil it carries, presents a significant environmental threat. Private companies are involved in the salvage operation that is about to start. Upon their request, EUNAVFOR ASPIDES will provide protection to the tug boats, that will… pic.twitter.com/V1XtJPlEeD — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) September 2, 2024

Υπενθυμίζεται ότι το MV Sounion έχει πιάσει φωτιά και είναι αγκυροβολημένο.

Οι ιδιωτικές εταιρείες που έχουν αναλάβει τη ρυμούλκηση γνωστοποίησαν ότι δεν είναι δυνατή για την ώρα η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης αποστολής, καθώς δεν κρίνεται ότι μπορεί να γίνει με ασφάλεια η ρυμούλκηση.

Εναλλακτικές λύσεις εξετάζονται ήδη από τις ιδιωτικές εταιρείες.

Στόχος της επιχείρησης «Ασπίδες» παραμένει η παροχή προστασίας στη διεθνή ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

